Six ouvrages encore en lice pour le Prix international de la fiction arabe

La sélection pour le Prix international de la fiction arabe 2021 :

The Eye of Hammurabi d'Abdulatif Ould Abdullah, Dar Mim

Notebooks of the Bookshop Keeper de Jalal Bargas, The Arabic Institute for Research and Publishing

The Calamity of the Nobility d'Amira Ghenim, Dar Mesaa

The Bird Tattoo de Dunya Mikhail, Dar al-Rafidain

File 42 d'Abdelmajid Sebbata, Al-Markez al-Thaqafi al-Arabi

Longing for the Woman Next Door de Habib Selmi, Dar al-Adab

Tous les auteurs des livres listés ci-dessus reçoivent 10.000 $, et l'ouvrage lauréat permettra à son auteur de remporter 50.000 $ supplémentaires.

Les auteurs présents dans cette seconde sélection sont âgés de 31 à 70 ans, originaires d'Algérie, d'Irak, de Jordanie, de Tunisie et du Maroc.

Le jury de la récompense réunit Chawki Bazih, Mohammed Ait Hanna, Safa Jubran, Ali Al-Muqri et Ayesha Sultan.

En 2020, le 13e Prix international de la fiction arabe a été décerné à l'écrivain algérien Abdelouahab Aissaoui pour son livre The Spartan Court (La Cour de Sparte, Eddiwan El Isbarti en version originale), publié par les éditions Dar Mim.