Winnie et ses amis de la Forêt des rêves bleus, changés en Lego

Sous un grand chêne, agrémenté de ruches et d’abeilles, la maison de Winnie est la vedette de ce nouveau set. La maison peut être ouverte, dévoilant ainsi de nombreux meubles et objets de décoration uniques, comme son horloge, la boite de jeu Pooh Sticks, le médaillon de Tigrou et, bien sûr, de nombreux pots de miel — des pleins comme des vides !

Les incroyables aventures de Jean-Christophe, écrites par A. A. Milne, ont conquis les lecteurs de tout âge depuis près d’un siècle, et ont été rendues encore plus mémorables grâce aux adaptations cinématographiques et télévisées, qui ont véritablement donné vie aux personnages.

Conçue par Ben Adler, qui avait soumis son projet à Lego Ideas, la maison reprend tous les codes de l’histoire. « J’adore les livres de Winnie l’ourson, mes parents me les lisaient quand j’étais enfant, et maintenant je lis ces mêmes histoires à mes enfants, c’est quelque chose de très cher à mon cœur. J’ai eu envie de créer ce set pour que mes enfants puissent donner vie à nos histoires du soir ; je n’avais pas imaginé qu’il recevrait autant de soutien », assure son créateur.

Ce nouveau set inclut également cinq nouvelles figurines moulées, chacune accompagnée de ses accessoires. Winnie vient avec son ballon rouge, qui lui permet d’aller chercher du miel dans les branches de l’arbre ; Porcinet est emmitouflé dans son écharpe ; Tigrou, qui vient d’emménager dans la forêt, porte son baluchon ; Coco Lapin a quelques carottes pour son goûter ; et Bourriquet dispose d’une queue et d’un nœud détachables.

Parmi les autres éléments notables du set, on retrouve un feu de camp et une bûche sur laquelle Winnie peut s’asseoir pour réfléchir à ses découvertes du jour ; la porte d’entrée de sa maison, surmontée de l’inscription « Mr Sanders » ; l’adorable petite cloche bleue qui sert de sonnette et, enfin, un panneau indiquant la direction de la Forêt des Rêves bleus (« 100 Acres Wood » en anglais) afin que Winnie soit toujours sûr de retrouver son chemin.

On retrouvera la maison à compter du 18 mars, en ligne, et dès le 1er avril chez les revendeurs classiques. Il faudra compter une centaine d’euros pour ce retour en enfance…