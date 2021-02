La Saint-Valentin au temps de la Covid : “Dites-lui avec un Blanquer

Après une formation en bijouterie et orfèvrerie, l’artiste Betty Pepper s’est tournée vers un matériau encore plus fragile et délicat : le papier. Patiemment, avec beaucoup de soin, la jeune femme redonne une seconde vie aux ouvrages abîmés. De légères montgolfières ou encore des villages miniatures émergent des ouvrages, pour le plus grand bonheur des bibliophiles et autres curieux.