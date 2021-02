Cette librairie égaye le décors des visios avec des livres

Depuis des années, Books by the Foot propose des livres au poids — les friperies sont coutumières de ces méthodes. Les bouquinistes, moins. Pourtant, le revendeur basé à Washington se frotte actuellement les mains : à l’instar d’autres commerces, la pandémie a subitement provoqué un afflux de clients, venus remplir les vides de leurs étagères et de leurs bibliothèques avec des livres. On connaît l’adage : qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait les livres.

Géré par le libraire Wonder Book, situé dans le Maryland, le service Books by the Foot ne promet pas de grande littérature ni d’ouvrages rares. Et si d’ordinaire on tombait sur l’un, l’autre ou les deux, l’établissement déclinerait toute responsabilité. En réalité, ce sont les administrations politiques, tant républicaines que démocrates, qui ont favorisé son essor. Et avec la Covid, ce fut l’embellie.

Originellement, BBTF propose des solutions de décorations pour les halls d’hôtel ou encore les bureaux. On meuble avec des livres, c’est d’un chic dingue, et ça ne coûte pas grand-chose. Avec l’instauration des mesures sanitaires, il a fallu virer de bord : désormais, les premiers clients sont des particuliers, qui, ayant installé leur bureau à domicile, entendent faire bonne figure.

Sauver des livres de l'oubli, aussi

Jessica Bowman, la directrice, certifie d’ailleurs que ses équipes sont de véritables fleuristes, en mesure de composer tout type de bouquet d’ouvrages, suivant des thématiques qu’on leur demande. Et même les stars s’y mettent : le fameux métier de designers d’appartement, option remplissage de bibliothèque avec des livres, se développe. Pour le plus grand plaisir de la patronne.

Entre 1980 et 1990, Wonder Book a connu une vie sage de librairie d’occasion. Mais quand internet s’est installé, dans la fin des années 90, ce fut la déferlante qui conduisit à la création de Books by the Foot. « Presque tous les livres que vous voyez n’auraient eu pour seule option que l’oubli », indique Chuck Roberts, le grand patron, à Politico.

Spécialisé dans le livre-décor ou le livre-décoration, il a conscience que ces ouvrages ne serviront probablement pas à nourrir l’imaginaire, bien plutôt à contenter l’ego des clients et le désir de paraître. C’est que l’objet désigne la culture, et quitte à l’étaler sur des tartines, autant le faire sans regarder à la dépense. Avec le temps, BBTF s’est même spécialisé, en intervenant dans des décors d’émissions télévisées, des talk-shows, ou encore des films et des séries. Et depuis Washington, l’appétit des uns et des autres pour ce service de remplissage n’a pas décru.

Et les confinements ont fait le reste en 2020 : les entreprises se sont dotées de salles Zoom, pour les séances de visioconférence. Pour les habiller, qui appelle-t-on ? BBTF, évidemment. Qui garantit des étagères équilibrées, cohérentes et crédibles : tout est dans l’art de la mise en scène, bien entendu — et les clients n’apprécieraient pas de perdre la face avec un titre mal placé, ou un mauvais choix.

crédit photos : Books by the Foot