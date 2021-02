Sélection du Landerneau de l'album jeunesse 2021

« Un album jeunesse, c’est une fenêtre sur le monde et sur soi. C’est pour beaucoup de jeunes lecteurs. trices, l’apprentissage de l’alentour et de ses sensations. Les premières histoires, impulsions, réflexions qui nous construisent. Il y aura un. e lauréat. e, mais pas de perdant : on gagne tous à voir un pan de ce monde apprendre à grandir main dans la main avec ses émotions », écrit Antoine Dole (aka Mr Tan).

La sélection 2021 est la suivante :

Le Livre du rien, Seuil Jeunesse ; Auteur et illustrateur : Rémi Courgeon

Des pages blanches reliées, voici le mystérieux livre qu’offre son grand-père à la petite Alicia. Un cadeau qui va chambouler sa vie, lui offrir le champ des possibles et lui ouvrir une voie royale vers l’imaginaire et la créativité. La magie des livres revue par Rémi Courgeon à travers une belle histoire de transmission.

Gaspard dans la Nuit, La Martinière Jeunesse ; Auteure et illustratrice : Seng Soun Ratanavanh

Gaspard est un petit garçon solitaire, qui déteste le soir, le noir et la nuit qui l’ennuie et lui fait peur aussi. « Si au moins j’avais un ami », se dit-il avant qu’apparaisse au pied de son lit une petite souris. Une histoire du soir portée par le talent haut en couleur de Seng Soun Ratanavanh.

Lucky Joey, L’école des Loisirs ; Auteur : Carl Norac Illustrateur : Stéphane Poulin

Joey l’écureuil vit avec sa famille dans un grand parc de New York. Il est laveur de vitres et travaille dur pour réaliser ses rêves de voyages et de mariage avec son amoureuse Léna. Mais quand tout bascule, comment faire face aux aléas de la vie et retrouver sa chance ? Côtés pile et face du rêve américain interprété par le duo belgo-canadien Carl Norac et Stéphane Poulin.

Le voyage de Grand Ours, abc Melody ; Auteure : Nadine Brun-Cosme, Illustrateur : Sébastien Pelon

Grand Ours vit sur la banquise. Autour de lui tout est blanc. Mais un jour, il découvre une petite chose colorée avec ce peu de bleu, de vert et de rouge. D’où vient-elle ? C’est le début d’une grande aventure... Un hommage à la beauté de la nature et au pouvoir des mots par le tandem Nadine Brun-Cosme et Sébastien Pelon.

Le Grand Méchant Chelou, L’atelier du poisson soluble ; Auteure et illustratrice : Nathalie Vessié-Hodges

Quand est-ce qu’on mange ? Affamé, le Grand Méchant Chelou plonge dans un conte, espérant y trouver de quoi se rassasier. Mais il a tant tardé qu’il tombe sur... mémé Chaperon Rouge ! Il n’est pas au bout de sa déveine. Rimes et malice au cœur de cet album signé Nathalie Vessié-Hodges.

Les vieux enfants, Casterman Jeunesse ; Auteure : Élisabeth Brami, Illustratrice : Aurélie Guillerey

Tout en poésie, Les vieux enfants raconte la vie des grands-parents qui rime avec cheveux blancs, mais surtout avec une vie longue et pleine de tout un tas de choses à raconter. Une ode à la vie avec les vers d’Élisabeth Brami et les dessins d’Aurélie Guillerey.

Le lauréat sera annoncé en février prochain après les délibérations finales qui réuniront le jury de libraires, leur président Antoine Dole et Michel-Édouard Leclerc. Sera pris en compte le vote de l’ensemble des libraires du réseau des Espaces Culturels E.Leclerc.

Le lauréat recevra une dotation de 6 000 € et bénéficiera d’une campagne de publicité dans la presse et une mise en avant dans l’ensemble des Espaces Culturels E.Leclerc. Il succédera au palmarès à Florian Pigé, couronné en 2020 pour Bulle d’été (HongFei Cultures).