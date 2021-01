Philatélie : Elsa Triolet, Flaubert, Baudelaire, de Beauvoir à l'honneur

Si le voyage dans le temps était possible, quel bonheur de faire découvrir des technologies avancées aux contemporains des époques passées, et accessoirement devenir une sorte de dieu/déesse vivant ! Seulement, vous n'y connaissez pas grand-chose. Pas de panique : un seul livre peut faire office de somme technique et mécanique, et ainsi suffire à « refonder une civilisation »...