Les Prix Sorcières 2021 dévoilent leurs sélections

Les sélections des Prix Sorcières 2021 :

Carrément beau mini

En 4 temps, Bernadette Gervais, Albin Michel Jeunesse

Juste un fraisier, Amandine Laprun, Actes Sud junior

Le dégât des eaux, Pauline Delabroy-Allard et Camille Jourdy, Thierry Magnier Éditions

Perdu dans la ville, Sydney Smith, traduit par Rosalind Elland-Goldsmith, Kaléidoscope

Tu t’appelleras Lapin, Marine Schneider, Versant Sud Jeunesse

Carrément beau maxi

Blanc. Une histoire dans la montagne, Stéphane Kiehl, La Martinière Jeunesse

Forêt des frères, Yukiko Noritake, Actes Sud junior

Julian est une sirène, Jessica Love, traduit par Sylvie Goyon, l'école des loisirs

Le destin de Fausto, Oliver Jeffers, traduit par Isabel Finkenstaedt, Kaléidoscope

Nuit étoilée, Jimmy Liao, traduit par Chun-Liang Yeh, HongFei Cultures

Carrément passionnant mini

Blue Pearl, Paula Jacques, Gallimard Jeunesse

Le carnet de Lola Boumbadaboum, Baptiste Chaperon et Eloïse Solt, Little Urban

Oscar et Carrosse, la soupe de pâtes, Ludovic Lecomte et Irène Bonacina, l'école des loisirs

Quand les escargots vont au ciel, Delphine Vallette et Pierre-Emmanuel Lyet, Seuil Jeunesse

Une photo de vacances, Jo Witek, Actes Sud junior

Carrément passionnant maxi

Âge tendre, Clémentine Beauvais, Éditions Sarbacane

Alma. T1 Le vent se lève, Timothée de Fombelle et François Place, Gallimard Jeunesse

Les chroniques de l'Érable et du Cerisier. T1 Le masque de Nô, Camille Monceaux, Gallimard Jeunesse

Les derniers des branleurs, Vincent Mondiot, Actes Sud junior

Ogresse, Aylin Manço, Éditions Sarbacane

Carrément sorcières fiction

J'ai vu un magnifique oiseau, Michal Skibinski et Ala Bankroft, traduit par Lydia Waleryszak, Albin Michel Jeunesse

L'enfant, la taupe, le renard et le cheval, Charlie Mackesy, traduit par Laurent Beccaria, Éditions Les Arènes

Migrants, Issa Watanabe, Éditions La Joie de lire

Murdo. Le livre des rêves impossibles, Alex Cousseau et Eva Offredo, Seuil Jeunesse

Odyssée, Peter Van den Ende, Éditions Sarbacane

Carrément sorcières non fiction

Comment fonctionne un phare ?, Roman Beliaev et Luba Markovskaia, traduit par Luba Markovskaia, Éditions de La Pastèque

Cuisine des bois et des forêts, Justine Gautier et Laure Van der Haeghen, Thierry Magnier Éditions

La fabuleuse histoire de la Terre, Aina Bestrad, traduit par Philippe Godard, Saltimbanque Editions

Libre ! Harriet Tubman, une héroïne américaine, Fleur Daugey et Olivier Charpentier, Actes Sud junior

Plasticus Maritimus. Une espèce envahissante, Ana Pêgo, Bernardo P. Carvalho et Isabel Minhos Martins, l'école des loisirs

Les Prix Sorcières sont décernés à chaque printemps par des professionnel.le.s de la lecture en contact permanent avec les lecteurs et les lectrices : les bibliothécaires de l'ABF et les libraires de l'ALSJ (Librairies Sorcières).

