Bernadette & Lourdes, l’enquête, Prix de la Bande Dessinée Chrétienne d’Angoulême

Un libraire parisien spécialisé en BD, un journaliste, un représentant de la Conférence des évêques de France, un pasteur, des laïcs catholiques et un protestant formaient le jury de ce Prix de la Bande Dessinée Chrétienne d’Angoulême, présidé par le père Michel Manguy.

Réuni en visio-conférence le mercredi 16 décembre dernier, a décerné la récompense à Bernadette & Lourdes, l’enquête.

Le résumé de l'éditeur pour Bernadette & Lourdes, l’enquête :

New York 2019, une jeune Américaine découvre le récit d'une guérison extraordinaire qui a eu lieu à Lourdes, en France. Troublée par le récit, elle décide d'enquêter pour comprendre...

Une mention spéciale a été remise à Face à face – Jésus VS Pilate, d'Arnaud Delalande, Denis Gombert et Manuel Garcia, publié par les éditions Robinson. « Cette bande dessinée a interpellé le Jury par son pari osé de confronter Jésus et Ponce Pilate. L’ambition des scénaristes est d’avoir essayé de percer l’intériorité de Pilate pour comprendre ce qui l’a conduit à accepter de condamner Jésus. La conscience de l’homme politique et de pouvoir se trouve face à la conscience du Fils de Dieu et du spirituel. »

