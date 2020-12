Almudena Grandes, “engagée dans son écriture”

Le samedi 21 novembre, la lauréate 2020 Almudena Grandes devait recevoir le Prix des mains du président du jury Gérard de Cortanze, du Président du Conseil départemental de la Charente Jérôme Sourisseau, ainsi qu’une carafe offerte par le Cognac Monnet. Faute de pouvoir accueillir l’autrice à Cognac, la lauréate est intervenue en vidéo.

Le Département de la Charente parraine et dote le Prix Jean Monnet de littérature européenne depuis sa création. Monsieur le Président de la Charente, Jérôme Sourisseau, présentera en vidéo les félicitations du département à Almudena Grandes.

EXTRAIT: Les patientes du docteur García

Ecrivaine et traductrice réputée, Anne Plantagenet traduit les œuvres d’Almudena Grandes depuis 2016. Elle nous présentera en vidéo la lauréate du Prix Jean Monnet 2020, et en particulier son cycle « Episodes d’une guerre interminable », sur la guerre civile espagnole. Elle nous offrira son point de vue de traductrice sur le travail de cette immense autrice espagnole.

L’autrice nous a également fait le plaisir de nous envoyer, depuis Madrid, une lettre de remerciements, que voici traduite :

Merci beaucoup au jury pour m’avoir décerné un prix aussi prestigieux. De grands remerciements à mon éditrice de Lattès et à ma traductrice. Je les imagine heureuses parce que ce prix est aussi en partie pour elles, pour avoir mis à disposition des lecteurs français mon roman.

Pour moi c’est un véritable honneur de recevoir une reconnaissance avec le nom d’un des pères fondateurs de l’Union Européenne et cela m’est spécialement agréable qu’il m’ait été concédé pour mon roman plus international dans lequel j’ai voulu refléter les terribles années de l’après-guerre quand toute l’Europe était à construire.

Je suis aussi très honorée de faire partie de la liste si prestigieuse des lauréats et dans laquelle figurent des auteurs que j’admire profondément et parmi eux, permettez-moi d’avoir un souvenir ému pour Jorge Semprun que j’ai connu dans ses dernières années et dont le talent et la biographie m’ont inspirée pour quelques-uns des personnages de la résistance antifranquiste, protagonistes de mon cycle de romans. J’aimerais offrir ce prix à sa mémoire.

Merci beaucoup du fond du cœur.