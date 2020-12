Quand le manuscrit médiéval revisite  la pop culture avec humour et enluminures

La légende raconte que Simon de Thuillières serait un enlumineur de l’an 1385 qui, touché par un mystérieux sortilège, aurait eu le don d’anticiper les œuvres phares de la pop culture de ses lointains descendants du XXIe siècle.

Simon de Thuillières est connu pour ses illustrations de films, séries, jeux vidéo et dessins animés revisités avec humour au style médiéval et en vieux français. En moins d’un an, il s’est fait connaître en rassemblant ses œuvres sur ses réseaux sociaux qui ont très vite rencontré un franc succès. Chaque semaine, ses illustrations sont partagées par milliers.

Et, en effet, durant le confinement, il avait fait mourir de rires les internautes avec sa réinterprétation de productions comme Alien, Shining ou Spider Man. D’autant qu’il prenait soin de pitcher les œuvres avec une tonalité bien moyenâgeuse.

Vendredi 11 décembre à 18 h, Simon de Thuillières a lancé une campagne de financement participatif via la plateforme KissKissBankBank afin de financer son livre Le Codex de Simon de Thuillières. Ce Codex de 150 pages rassemblera ses enluminures les plus appréciées, mais également de nombreuses créations inédites et d’autres surprises.

La campagne KissKissBankBank permettra de financer le livre, mais aussi des objets collector exclusifs : cartes postales, T- shirts, posters, sous-bocks, tirage sur bois... et même un livre en cuir relié par Simon de Thuillières lui-même.

La campagne est à retrouver à cette adresse.