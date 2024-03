Dans le Grand Nord canadien, à la fin du XIXe siècle, Jay Foxton, entrepreneur sans scrupule à la tête de la Foxton Inc. , règne sur la petite ville de Sinnergulch. Il détient la plupart des terrains et commerces du coin, et le maire et la police de la ville sont à sa botte. A quelques miles de là, vit un ermite solitaire et asocial : Gus Carcajou. A cause de son tempérament féroce qui le tient éloigné de la société, les ragots vont bon train sur lui : on le dit fils de démon et il s'accommode bien de cette réputation. Sur un grand terrain dont personne ne sait comment il en a fait l'acquisition, et dont il exploite chichement les réserves d'or pour acheter sa "gnôle" en ville, il vit de chasse et de pêche, en harmonie avec son environnement. Seulement, ce terrain regorge d'un autre type d'or qui commence à rapporter beaucoup : le pétrole. Attiré par l'appât du gain, Foxton est prêt à tout pour s'emparer de cet énorme magot qui lui échappe encore... quitte à faire flamber les superstitions populaires pour venir à bout de son ennemi juré.