Clara Héraut désignée lauréate du Prix Mauvaises Graines

La sélection du Prix Mauvaises Graines 2024 était placée « sous le signe de l’espoir et de la reconstruction », avec des livres qui « racontent les histoires de personnages ayant vécu un événement traumatique, qu’il soit d’ordre physique ou psychologique, personnel ou collectif ».

Née en 2000, Clara Héraut étudie à Sciences Po Lille. Passionnée de lecture, Clara Héraut a rapidement voulu raconter ses propres histoires. C’est ainsi qu’elle s’est lancée en 2022 dans l’écriture de son premier roman, Nos plus belles années.

Jade et Ambre entament leurs études à Lille avec des attentes opposées. Fêtes et rencontres pour l'une ; cours et réussite scolaire pour l'autre. Malgré leurs différences, les deux meilleures amies s'accordent sur un point : ce seront leurs plus belles années. Plongées dans la vie étudiante, Jade et Ambre cherchent leur nouvel équilibre en essayant de préserver leur amitié. Mais tout vole en éclats quand elles rencontrent Léo : beau, charmant, populaire. Et dangereux.

– Le résumé de l'éditeur pour Nos plus belles années