7 finalistes pour le Prix Pierre Daix 2024

Le Prix Pierre Daix a été créé en 2015 par François Pinault, en hommage à la mémoire de son ami journaliste, écrivain et historien de l’art français mort en 2014. Militant, résistant, penseur indépendant et éminent intellectuel de son temps, Pierre Daix se distinguait comme un expert de l’art du XXe siècle. C’est pourquoi, annuellement, le Prix Pierre Daix récompense et honore un ouvrage consacré à l’histoire de l’art moderne et contemporain.

Le prix sera remis au lauréat/lauréate en novembre par François Pinault, accompagné d’une dotation de 10.000 €.

Le jury, présidé par d’Emma Lavigne, directrice générale et conservatrice générale de la Collection Pinault, est composé d’une dizaine de personnalités du monde de l’art et de la recherche tel que Laure Adler, journaliste, Jean-Louis Andral Historien, critique d’art et directeur du musée Picasso d’Antibes, Cécile Debray, historienne d’art et présidente du Musée national Picasso-Paris, ou encore Bruno Racine, écrivain.

Sept ouvrages sélectionnés pour le prix Pierre Daix 2024

Art public et controverses, XIXe-XXIe siècle de Julie Bawin (CNRS Éditions, 2024)

Des Juifs trahis par leur France : 1939-1944 d’Annette Becker (Gallimard, 2024)

Donner à voir, Images de Birkenau, du Sonderkommando à Gerhard Richter d’Éric de Chassey (Gallimard, 2024)

Jay DeFeo : Études xérographiques de Judith Delfiner (La Part de l’Œil, 2023)

La Part affective de Sophie Orlando (Paraguay Press, 2024)

Les Voyages de l’art de Jacques Rancière (Seuil, 2023)

Beautés de l’éphémère, Apologie des bulles de savon de Pierre Zaoui (Seuil, 2024)

Le lauréat de l’édition 2024 succèdera à Paula Barreiro López et son ouvrage Compagnons de lutte. Avant-garde et critique d’art en Espagne pendant le franquisme (éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2023).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones