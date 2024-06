Les trois lauréats du Prix Maya 2024, la récompense littéraire animaliste

Le meilleur roman/récit, la meilleure bande dessinée et le meilleur ouvrage jeunesse ont été choisis par un jury composé de 5 personnalités : Isy Ochoa, autrice et illustratrice et lauréate du Maya Jeunesse 2020- ; Elodie Vieille-Blanchard, autrice et spécialiste de la végétalisation de l’assiette ; Pierre Lucot, responsable du pôle nature du Mouvement Utopia ; Camille Silvert, chargée de campagnes pour l’association L214 ; Sophie Wyseur, vétérinaire et vice-présidente de l’association Code Animal.

Les lauréats du Maya 2024 sont :

Meilleur roman engagé pour la cause animale :

• L’instruction, de Isabelle Sorente, Éditions JC Lattès.

Meilleure bande dessinée engagée pour la cause animale :

• La femme Corneille, de Camille Royer et Geoffrey Le Guilcher, Éditions Futuropolis

Meilleur ouvrage jeunesse engagé pour la cause animale :

• Le gang d’Arlette, de Dominique Memmi et Anna Griot, Éditions Dadoclem.

L'association Educ Pop Animaliste organise le prix littéraire Maya, qui rend hommage à l'éléphante Maya, capturée enfant en Asie et exploitée pendant plus de 40 ans. Libérée des cirques le 5 juillet 2018 grâce à une mobilisation citoyenne, elle devint l'emblème du prix, qui valorise les ouvrages promouvant la cause animale.

Les récompenses offertes aux lauréats sont des œuvres originales de l’artiste Florence Dellerie.

