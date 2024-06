Littérature européenne : 3 finalistes pour le Prix Jean Monnet

Les membres du jury, réunis à Paris le mercredi 5 juin 2024, ont désigné les trois finalistes :

Ian McEwan, Leçons, traduit de l'anglais par France Camus-Pichon, Gallimard, 2023 (Royaume-Uni)

Les années passent, le monde dysfonctionne toujours davantage, et Roland ne parvient jamais à reprendre sa vie en main ni à en tirer des leçons. Et si retrouver son ancienne professeure de piano pouvait le libérer ?

Jeroen Olyslaegers, La Femme sauvage, traduit du néerlandais par Françoise Antoine, Stock, 2024 (Belgique)

Août 1577. Installé depuis dix ans à Amsterdam, Beer tient une auberge où il vit avec sa fille adoptive Marie, qui supporte de plus en plus mal son mutisme et sa mélancolie. Comme chaque année au mois d'août, Beer s'isole dans sa chambre pour se remémorer sa vie passée à Anvers : ses trois épouses mortes en couches et son dernier amour, la Femme Sauvage, décédée durant leur fuite vers le nord.

Il replonge dans le bruissement d'Anvers au XVIe siècle, où il côtoit des intellectuels éclairés de l'époque — cartographes, imprimeurs, commerçants, astrologues, peintres, etc. — qui fréquentent son auberge pour y tenir les réunions secrètes de leur confrérie, la Famille de l'Amour.

Au retour d'une expédition maritime, des explorateurs lui demandent d'héberger une « femme sauvage » et sa petite fille, toutes deux vêtues de peaux de phoque.

Pour ne pas déplaire à ces hommes qu'il admire, Beer accepte à contrecoeur. Il les enferme dans une chambre munie de barreaux et commence à faire payer les curieux qui voulaient découvrir « les créatures ». Ce comportement obtus et barbare lui aliène progressivement la sympathie de ses proches, à commencer par Margreet, la sage-femme qui vivait avec lui, et son fils Ward, qui prend ses distances en lisant des livres ésotériques interdits par la censure.

Alors que le pays est en proie aux luttes religieuses et aux révoltes contre l'occupant espagnol, que les exécutions publiques, les tortures, les destructions d'églises, les incendies et les massacres se multiplient, un félon du nom de Jan Grauwels tente de manipuler Beer pour infiltrer la Famille de l'Amour.