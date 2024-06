Simonetta Greggio, Prix du livre de plage 2024 avec Mes nuits sans Bardot

De l'Italie de son enfance à sa Provence d'adoption, c'est à Saint-Tropez qu'elle plante le décor de son dernier roman consacré à l'icône française des Sixties : Brigitte Bardot.

Bercés par les vagues de la Madrague et la douceur des confidences, Simonetta Greggio nous immerge dans l'intime et le sensible en nous murmurant à l'oreille l'itinéraire d'une enfant pas si gâtée mais tellement BB. La nuit redessine les contours de ce portrait de femme(s) pour le révéler sous un nouveau jour.

La Ville des Sables d'Olonne, le Figaro Magazine et l'Espace Culturel Leclerc Les Sables d'Olonne, vous donnent rendez-vous sur le remblai, le samedi 22 juin, pour un après-midi littéraire face à la mer, en compagnie de Simonetta Greggio, qui remporte cette 4e édition du prix littéraire de l'été.

Vous aurez l'occasion de rencontrer le président du jury Jean-Christophe Rufin, les jurés et les auteurs de la sélection.

De 14h30 à 18h, ils alterneront séances de dédicaces, sur la rotonde en bas de la rue Travot, et causeries littéraires, sur la terrasse du restaurant "Le Repère". Les auteurs y présenteront les œuvres, leurs inspirations et échangeront avec le public (gratuit et ouvert à tous).

Le Prix du Livre de Plage récompense un ouvrage publié dans l’année. Doté de 5 000 €, il est agrémenté d’un séjour aux Sables d’Olonne. Avec cet événement, la Ville des Sables d’Olonne et le Figaro Magazine ont installé dans le paysage culturel français un rendez-vous littéraire désormais incontournable.

En 2021, le Prix du Livre de Plage a été décerné à Alfred de Montesquiou pour son roman L’Étoile des Frontières. Gauthier Battistella a remporté le prix pour son roman Chef en 2022, et Jean-Paul Delfino était le lauréat 2023 avec Guyanes.

Un extrait du livre de Simonetta Greggio est proposé en fin d'article.

