Jérôme Prieur, Grand Prix du Festival de l’Histoire de l’Art 2024

Le Grand Prix de ce festival a été instauré pour encourager les initiatives (restauration, exposition, texte, édition, enquête, film, émission...) réalisées au cours de l’année, et provenant de divers milieux artistiques. Ce prix vise à souligner la pertinence de l’art en tant qu’objet reflétant les grands enjeux contemporains.

Le jury, composé de personnalités variées du monde littéraire et de l’art, incluait Marianne Alphant (romancière), Laurence Bertrand Dorléac (historienne de l’art), Daphné Bétard (journaliste), Antoine Frérot (collectionneur), Neil McGregor (ancien directeur de la National Gallery de Londres et du British Museum), Nathalie Obadia (galeriste), Pierre Rainero (directeur de Patrimoine d’entreprise), et Barthélémy Toguo (artiste).

Jérôme Prieur, la mémoire récompensée

Jérôme Prieur a été sélectionné parmi une liste établie par le comité scientifique du festival, constitué de vingt-trois membres : directrices et directeurs de musées, présidents d’associations professionnelles d’histoire de l’art, et enseignants d’histoire de l’art.

Jérôme Prieur, écrivain et cinéaste, est un auteur et réalisateur dont l'œuvre est majeure dans le genre du documentaire historique. Ses films explorent les traces du passé laissées par les images d'archives, les films et les photographies, ainsi que par les écrits, journaux intimes, correspondances, objets et lieux.

Il a publié plusieurs essais et textes comme Nuits blanches (Gallimard), Proust fantôme (Le Promeneur), La Moustache du soldat inconnu (Seuil) ou Où est passé le passé. Traces, archives, images (en dialogue avec Laurent Olivier, La Bibliothèque). Il vient de faire paraître Regarder et ne pas voir. Louis Gillet, un témoin au cœur des années sombres (1936-1943), aux éditions du Seuil.

En 2023, Jean de Loisy était lauréat pour l’émission « L’Art est la matière » sur France Culture. En 2022, c'est Samuel Delerue et Isabelle Kalinowski qui étaient récompensés pour l’édition et la première traduction en français du texte de Carl Einstein « Je vois une maison » (présent dans l’ouvrage La Discontinuité même, éd. L’Écarquillé, 2021).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : Anne-Gaëlle Plumejeau © INHA