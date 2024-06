10 lauréats reçoivent la bourse Fanzine 2024

Ce jeudi 20 juin, un jury composé de Marie Bourgoin, documentaliste et co-fondatrice de la Fanzinothèque de Poitiers, Marie Klock, journaliste culture chez Libération, et Pierre La Police, auteur de bande dessinée et plasticien, a honoré 10 lauréats pour la troisième édition de la bourse Fanzine. L’an dernier, pas moins de 17 lauréats ont reçu les sommes de 1000 € et 1500 €.

Cette année, les projets honorés sont :

Baptiste Alchourroun pour son projet Voilà mon plan (illustration)

La collective moilesautresart pour le numéro 5 de son projet trou trou de sa revue édition.psd (titre provisoire, art contemporain)

João Delfim pour son projet Les feux d’artifices t’appellent (gravure, poésie)

Le collectif Ding Dong pour son projet Faim prêt ! (titre provisoire, illustration)

Julie Legrand pour son projet Cueilleuse, glaneuse (titre provisoire, illustration)

Stéphane Moscato pour son projet OSEZ ZORRO (art urbain)

Lia Pradal pour son projet Abélio – La Chaussée des géants (graphisme, photographie)

Anne Simon pour son projet Du coq à l’âne (titre provisoire, bande dessinée)

Sufjan Valero pour son projet Le poids de la statue (titre provisoire, bande dessinée)

Virgile Veyron pour son projet Joseph (bande dessinée)

Valoriser la création

Créée en 1953, l’ADAGP est une société française de perception et de répartition des droits d’auteur. Elle intervient dans le domaine des arts visuels. Ainsi, forte d’un réseau mondial de 55 sociétés sœurs, elle représente aujourd’hui plus de 240.000 artistes dans toutes les disciplines : peinture, sculpture, photographie, architecture, design, bande dessinée, manga, illustration, street art, création numérique, art vidéo, etc.

L’ADAGP s’investit sur la scène artistique en initiant, et en soutenant financièrement, des projets valorisant la création, tel que la bourse Fanzine, et à en assurer la promotion à l’échelle nationale et internationale.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit image : Jake from Manchester, UK, CC BY 2.0