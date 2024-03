Mes nuits sans bardot

Une femme s'installe à Saint-Tropez, tout près de La Madrague, afin de percer les mystères qui entourent la star flamboyante et secrète. Leurs voix, leurs histoires se répondent, mettant en lumière les multiples facettes de Bardot - de la fillette disgracieuse à l'amoureuse passionnée en passant par l'adolescente perdue et la militante de la cause animale -, et font ressurgir du passé de grandes figures artistiques : Colette, Vadim, Brando, Trintignant et Gainsbourg... . A travers un troublant jeu de miroirs, se recrée sous nos yeux le mythe BB, un être d'une stupéfiante modernité.