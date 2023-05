Music Queens

Chaque épisode présente le contexte historique dans lequel la chanson a été écrite, l'importance qu'elle a dans la vie de la chanteuse, et explique pourquoi et comment elle a changé la société. Au menu : Janis Joplin, Piece of my heart Nina Simone, Ain't got no, I got life Anne Sylvestre, Non tu n'as pas de nom Marianne Faithfull, The ballad of Lucy Jordan Patti Smith, Gloria Blondie, Heart of Glass Madonna, Like a virgin Bikini Kill, Rebel girl Queen Latifah, UNITY Beyoncé, Run the world (girls)