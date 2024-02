Hauts-de-France : 5e édition du concours de poésie de l'ADAN

Le concours de poésie des Hauts de France - ADAN 2024, est ouvert à tous les auteurs francophones de plus de 18 ans, sans condition de résidence. Un droit de participation de 10 € est demandé pour les auteurs non membres de l'ADAN.

Le concours invite à la création d'un ou deux poèmes inédits axés sur au moins un des quatre éléments (le feu, l'eau, la terre, l'air) mentionnés en gras dans le texte. Les soumissions doivent respecter les critères de formatage suivants : police Time New Roman, taille 12, interligne 1,5, et ne pas dépasser 30 vers ou lignes. Tout genre poétique est accepté, à condition que l'expression soit moderne et contemporaine, et chaque poème doit comporter un titre.

Les participants seront divisés en deux catégories : ceux déjà publiés ou autopubliés, et les amateurs n'ayant jamais été publiés. Des prix de 200 €, 100 € et 50 € seront décernés aux trois premiers de la première catégorie, et un prix spécial de 100 € récompensera le meilleur auteur amateur.

Le jury, présidé par Patrice Dufetel, fondateur de l'Association poétique Le Cattleya et lauréat du Prix Louis Bouilhet 2023, est complété par quatre poètes régionaux renommés.

Les œuvres seront jugées sur leur qualité, originalité, rythmique, mélodie, et respect du thème et des contraintes.

La remise des prix aura lieu lors d'une soirée organisée fin 2024, et un recueil des quarante meilleures poésies sera publié par l'ADAN. Les participants dont les œuvres sont publiées et présents à la soirée recevront gratuitement un exemplaire du recueil, qui sera ensuite vendu en ligne.

Les candidats doivent envoyer leur acte d'engagement signé, accompagné de leurs poèmes, avant le 31 mai 2023. Les détails d'envoi sont précisés dans le règlement du concours, disponible sur le site de l'ADAN.

Crédits photo : Ittmust (CC BY 2.0)