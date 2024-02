Les sélections du Grand Prix de l’Imaginaire 2024 sont connues  

L'équipe en a profité pour porter un toast à sa santé future, ainsi qu'à la mémoire de figures littéraires marquantes comme Anne Fakhouri, Christopher Priest, Terry Bisson, et Philippe Curval, dont les œuvres ont fréquemment figuré parmi les lectures sélectionnées par le GPI.

Le jury a rapidement voté à l'unanimité pour la nomination d'Olivier Legendre en tant que vice-président, succédant à Jean-Luc Rivera, avant d'entamer les délibérations sur les nominations. Il a également exprimé ses regrets face à l'attitude de certains éditeurs qui limitent les opportunités de leurs auteurs en omettant de soumettre leurs publications, rappelant que tous les ouvrages de l'Imaginaire publiés dans l'année sont éligibles au prix, y compris les nouvelles éditions d'œuvres antérieures pouvant concourir pour le prix Spécial.

Cette année, après treize ans de collaboration avec le festival Étonnants Voyageurs, le GPI s'associe avec La Comédie du Livre – Dix jours en mai à Montpellier pour son cinquantenaire, promettant un focus soutenu sur l'Imaginaire lors de la trente-neuvième édition de ce festival. C'est à cette occasion que les prix seront remis aux lauréats le 18 mai.

Les finalistes seront annoncés le 12 avril, et les lauréats proclamés juste avant la cérémonie de remise des prix à Montpellier.

Voici les première sélections :



Roman francophone



La Trame de Bombyx Mori Collectif (La Volte)

Le Livre de Nathan de Nicolas Cartelet (Mu)

Méduse de Martine Desjardins (L’Atalante)

Trois battements, un silence d’Anne Fakhouri (Argyll)

Vie contre vie de Tristan Garcia (Gallimard)

Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzig (Au Diable Vauvert)

Le Tournoi des preux / Le Conte de l’assassin de Jean-Philippe Jaworski (Les Moutons Électriques)

Du thé pour les fantômes de Chris Vuklisevic (Denoël)



Roman étranger

L’École des bonnes mères de Jessamine Chan, traduit par Anne-Sylvie Homassel (Buchet-Chastel)

L’Affaire Crystal Singer d’Ethan Chatagnier, traduit par Michelle Charrier (Albin Michel)

Après nous les oiseaux de Rachel Haslund traduit par Catherine Renaud (Robert Laffont)

Le Pays sans lune de Simon Jimenez traduit par Patrick Dechesne (J’Ai Lu)

Les Profondeurs de Vénus de Derek Künsken traduit par Gilles Goullet (Albin Michel)

La Mer de la Tranquillité d’Emily St. John Mandel traduit par Gérard de Chergé (Rivages)

Les Derniers maillons de Boris Quercia traduit par Gilles Marie (Asphalte)

Éversion d’Alastair Reynolds traduit par Pierre-Paul Durastanti (Le Bélial’)

Le Ministère du futur de Kim Stanley Robinson traduit par Claude Mamier (Bragelonne)

La Sirène de Black Conch de Monique Roffey traduit par Gerty Dambury (Mémoire d’Encrier)

Parcourir la terre disparue d’Erin Swan traduit par Juliane Nivelt (Gallmeister)

Les Voleurs d’Innocence de Sarai Walker traduit par Janique Jouin-de laurens (Gallmeister)



Nouvelle/Novella francophone



L’Avertissement d’Olivier Caruso (Le Bélial’ in Bifrost n° 110)

Par une route sans fin d’Élodie Denis (Le Bélial’ in Bifrost n° 112)

Traduction vers le rose d’Esmée Dubois (1115)

Le Trophée de Christian Léourier (Le Bélial’ in Une Heure-Lumière Hors-Série 2023)

Rossignol d’Audrey Pleynet (Le Bélial’)

Skin de Émilie Querbalec (Le Bélial’ in Bifrost n° 109)

Le Groom de Jean-François Seignol (Le Bélial’ in Bifrost n° 111)



Nouvelle/Novella étrangère

Pissenlit d’Elly Bangs (Le Bélial' in Bifrost n° 109)

Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers traduit par Marie Surgers (L’Atalante)

Connexions de Michael F. Flynn traduit par Jean-Daniel Brèque (Le Bélial')

La Cité du rire de Sequoia Nagamatsu (Le Bélial' in Bifrost n° 111)

Protectorats de Ray Nayler traduit par Henry-Luc Planchat (Le Bélial' & Quarante-Deux)

Mon travail n’est pas terminé de Thomas Ligotti traduit par Fabien Courtal (Monts Métallifères)

Illuminations d’Alan Moore traduit par Claire Kreutzberger (Bragelonne)

Le Maître de Claire North traduit par Michel Pagel (Le Bélial')

Bleu Zima d’Alastair Reynolds (Le Bélial' in Bifrost n° 110)

Le Dernier des aînés d’Adrian Tchaikovsky traduit par Henry-Luc Planchat (Le Bélial')

L’Impératrice du Sel et de la Fortune de Nghi Vo traduit par Mikael Cabon (L’Atalante)



Roman jeunesse francophone



Astréa d’Alexis Brocas (Sarbacane)

Chevaleresses de Charlotte Bousquet (Slalom)

Dans le ventre de Troie de Marine Carteron (Rouergue)

Le Règne des chimères d’Ariel Holzl (Slalom)

Le Garçon qui en savait trop de Hubert Ben Kemoun (Scrineo)

Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne de Jérôme Leroy (Syros)

Obsidienne de Gaëlle Maumont (Gulf Stream)

La Sorcière sans nombril de Julia Thévenot (Gallimard Jeunesse)

Roman jeunesse étranger



L’Étrange voyage de Clover Elkin d’Eli Brown traduit par Sidonie Van den Dries (Bayard)

Six couronnes écarlates d’Elizabeth Lim traduit par Sophie Lamotte d'Argy (Rageot)

Les Trois Malla-Moulgars de Walter de la Mare traduit par Maxime Le Dain (Callidor)

Promotion funeste de Naomi Novik traduit par Kuntzer Benjamin (Pygmalion)

Sankofa, la fille adoptive de la mort de Nnedi Okorafor traduit par Anne Cohen Beucher (L’Ecole des Loisirs)

D.R.U.G.S. de Jarrod & Neal Shusterman traduit par Corinne Daniellot (Casterman)

Saules de brume de Jeff Wheeler traduit par Ariane Maksioutine (Rivka)



Traduction (Prix Jacques Chambon)



Mikael Cabon pour Comme un diamant dans ma mémoire de Guy Gavriel Kay (L’Atalante)

Getty Dambury pour La Sirène de Black Conch de Monique Roffey (Mémoire d’Encrier)

Pierre-Paul Durastanti pour Éversion d’Alastair Reynolds (Le Bélial’)

Gilles Goullet pour Astronautes morts de Jeff Vandermeer (Au Diable Vauvert)

Anne-Sylvie Homassel pour L’École des bonnes mères de Jessamine Chan (Buchet-Chastel)

Patrick Imbert pour Eux de Kay Dick (Livre De Poche)

Claire Kreutzberger pour Illuminations d’Alan Moore (Bragelonne)

Graphisme (Prix Wojtek Siudmak)

Contes et nouvelles fantastiques français du XIXe siècle (Éditions Courtes Et Longues)

Samuel Araya pour Le Grand Dieu Pan d’Arthur Machen (Callidor)

Victorien Aubineau pour La Société protectrice des kaijus de John Scalzi (L’Atalante)

Neil Blevins pour Mégastructures de Neil Blevins (Mnémos)

Marcela Bolivar pour Méduse de Martine Desjardins (L’Atalante)

Kelly Chong pour Six couronnes écarlates d’Elizabeth Lim (Rageot)

Anouck Faure pour Les Trois Malla-Moulgars de Walter de la Mare (Callidor)

John Howe pour Sur les traces de Tolkien et de l’imaginaire médiéval : peintures et dessins de John Howe de John Howe, Diane Launier & Jean-Jacques Launier (Fonds Hélène & Édouard Leclerc Pour La Culture)

Manchu pour Protectorats de Ray Nayler (Le Bélial' & Quarante-Deux)

Shahzeb Khan Raza pour La Cité de soie et d’acier de Linda Carey, Louise Carey & M.R. Carey (L’Atalante)

Feifei Ruan pour Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers (L’Atalante)

Amir Zand pour Éversion d’Alastair Reynolds (Le Bélial')



Essai

Dictionnaire utopique de la science-fiction d’Ugo Bellagamba (Le Bélial')

Traité des mondes factices de Pierre Déléage (PUF)

Voir l’invisible. Histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (1909-1930) de Fleur Hopkins-Loféron (Champ Vallon)

L’Art du vertige de Serge Lehman (Les Moutons Électriques)

Le Futur au pluriel : réparer la science-fiction de Ketty Steward (Éditions de l’Inframonde)

Terry Pratchett : Une vie avec notes de bas de page, la biographie officielle de Rob Wilkins traduit par Patrick Couton (L’Atalante)

Prix spécial

Guillaume Chamanadjian et Claire Duvivier pour l’aventure littéraire de la double trilogie La Tour de garde, audacieusement portée par David Meulemans aux éditions Aux forges de Vulcain.

Flatland Éditeur pour son travail patrimonial, et tout spécialement pour Voyage au pays de la quatrième dimension de G. de Pawlowski, à l’occasion du centenaire de la parution, ainsi que pour le recueil de nouvelles de Jean-Pierre Andrevon, Sortilèges nocturnes.

Aux forges de Vulcain et Callidor pour leur travail conjoint autour d’Arthur Machen : Arthur Machen, La Colline des rêves et autres récits fantastiques (nouvelles traductions des grands textes des années 1896-1917 et première traduction en français d’Un Fragment d’existence, Aux forges de Vulcain) et Le grand Dieu Pan (Callidor)

Francis Berthelot pour Auto-Uchronia ou Fugue en zut mineur, exercice d’autobiographie uchronique qui forme la coda d’une œuvre singulière dans le corpus de l’imaginaire français (Dystopia)

Au Diable Vauvert pour la première publication en France de la trilogie d’Octavia Butler, Xénogénésis traduit par Jessica Shapiro.



Le jury est composé de Sylvie Le Jemtel, basée à Cherbourg, qui a une expérience de libraire de 15 ans, Joëlle Wintrebert, la présidente, autrice, anthologiste, scénariste et traductrice, Jean-Claude Dunyach, le trésorier, auteur et anthologiste.

Mais aussi Sylvie Allouche, une universitaire spécialisée en lettres classiques et en philosophie, et essayiste. Audrey Burki, qui travaille comme bibliothécaire, responsable du département Langues et Littératures à la bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon. Lloyd Chéry est journaliste au Point. Olivier Legendre est lui représentant chez Harmonia Mundi Livre et critique à Bifrost. Nicolas Winter complète le jury avec Catherine Dufour et Benjamin Spohr, deux nouveaux membres.

Actif depuis 1974, le Grand Prix de l’Imaginaire est le prix littéraire français le plus ancien dédié aux littératures de l’Imaginaire. Ce terme englobe la science-fiction, la fantasy, le fantastique, ainsi que leurs diverses hybridations et les transfictions, où des éléments non-mimétiques s'infiltrent subtilement dans la littérature générale.

Crédits photo : Caza / GPI