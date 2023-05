Les lauréats du Grand Prix de l’Imaginaire 2023 révélés  

Créé en 1974, le Grand Prix de l’Imaginaire est le plus ancien prix littéraire consacré aux littératures de l’Imaginaire, qui regroupent science-fiction, fantasy, fantastique, réalisme magique ainsi que toute œuvre en marge de ces genres.

Voici les lauréats :

Roman francophone

Les Flibustiers de la mer chimique, de Marguerite Imbert, Albin Michel

Roman étranger

Terra Ignota (tomes 1 à 5), d’Ada Palmer, Le Bélial’, traduit de l’anglais (États-Unis) par Michelle Charrier

Nouvelle/Novella francophone

« Histoire de la ville d’Aurée », de Claire Duvivier, in Hypermondes#02, Les moutons électriques

Nouvelle/Novella étrangère

L’Obscurité est un lieu (recueil), d’Ariadna Castellarnau, Editions de l’Ogre, traduit de l’espagnol par Guillaume Contré

Roman jeunesse francophone

La Dragonne et le Drôle, de Damien Galisson, Sarbacane

Roman jeunesse étranger

L’Ogresse et les orphelins, de Kelly Barnhill, Anne Carrière, traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie de Prémonville

Traduction (Prix Jacques Chambon)

Gwennaël Gaffric pour L’Île de Silicium de Qiufan Chen, Rivages

Graphisme (Prix Wojtek Siudmak)

Josan Gonzalez pour La Trilogie neuromantique (tomes 1 à 3) de William Gibson, Au diable vauvert

Essai

Vampirologie, d’Adrien Party, ActuSF

Prix spécial

L’intégrale des Galaxiales de Michel Demuth, complétée par neuf auteurs réunis par Richard Comballot à partir du plan et des synopsis initiaux, Le Bélial’.

Le jury, composé d’amateurs et de professionnels de différents horizons, distingue chaque année les romans et nouvelles francophones et étrangers les plus marquants à la fois pour leurs qualités littéraires, leurs ambitions et leurs originalités.

Il récompense également essais, traducteurs, illustrateurs et littérature jeunesse. Indépendant des maisons d’éditions et de toute institution, et soucieux de rappeler qu’aux côtés des voyageurs du réel, il y a une autre manière de voyager : dans l’Imaginaire.

Crédits photo : Grand Prix de l’Imaginaire