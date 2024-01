La Maison de l’Afrique inaugure un prix consacré aux beaux livres

Par « Beaux-livres », il faut entendre des livres imprimés en grand format, proposant des visuels et un graphisme soigné et une bonne qualité de papier et d’impression, précise la Maison de l'Afrique dans un communiqué.

Le jury, composé de six personnes appartenant au monde de l’édition, de la presse et de l’art, se réunira début mars 2024 pour décerner le Prix qui sera remis officiellement le dimanche 17 mars 2024 dans le cadre du Salon du livre africain de Paris, partenaire du Prix.

Les éditeurs intéressés pour concourir à ce Prix devront envoyer leurs livres parus en 2022 et 2023 avant le 28 février 2024.

Les dotations prévues sont un billet d’avion entre Paris et Abidjan ou Cotonou ou une somme de 1000 € ainsi qu’une campagne de promotion du livre à destination des médias français et africains, la mise en avant de l’ouvrage auprès des chambres de commerce des pays membres de La Maison de l’Afrique et une conférence à la Maison de l’Afrique dans le 16e arrondissement de Paris.

Créée en 1974 par les présidents Léopold Sédar Senghor, (Sénégal), Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire) et Georges Pompidou (France), la Maison de l'Afrique est une plateforme de promotion des économies, des arts et des cultures africains.

Regroupant dix États francophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale ainsi que leurs Chambres de Commerce et d’Industrie respectives — Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Paris — elle se définit aujourd'hui comme une véritable agence d'intelligence stratégique et économique dédiée aux projets à impact positif. Cercle de rencontres et de dialogue entre l'Europe et l'Afrique, elle accompagne les entreprises, promeut les talents et contribue à établir un pont entre toutes les cultures.

