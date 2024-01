Chrysalide, un prix d'encouragement à la littérature

La Fondation Sophie et Karl Binding est une organisation philanthropique en faveur des questions environnementales et culturelles en Suisse. Le capital de la fondation Studer/Ganz étant désormais épuisé, le conseil de fondation a décidé de dissoudre la Fondation pour la fin de l’année 2023.

Tous les deux ans, ce prix est attribué au meilleur manuscrit inédit de prose narrative (roman, nouvelle ou récit) d'un auteur ou autrice n'ayant pas encore publié d'oeuvre littéraire, et qui sont soit citoyens suisses, soit résidents en Suisse.

Organisé dans trois pays différents (en France, en Allemagne et en Italie), le prix francophone diffère néanmoins des deux autres de Suisse germanique et italienne. En effet, le jury choisit les ouvrages de trois à cinq écrivains et écrivaines, a contrario des prix germaniques et italiens où il n'y a qu'une personne lauréate.

Autre avantage du prix : l'un ou l'une des auteur ou autrice en sélection se verra octroyer une bourse pour un an.

En 2024 en Suisse alémanique d'abord

En 2024, la Fondation Sophie et Karl Binding lance pour la première fois en Suisse alémanique seulement le Prix Binding Chrysalide.

Le manuscrit gagnant sera récompensé par un prix de 5000 francs suisses et publié chez Lenos Verlag. L'éditeur garantit un contrat d'édition standard et tous les services habituels de la maison d'édition (révision, distribution et relations presse).

« Je suis très heureuse que la promotion de la relève littéraire en Suisse, que la Fondation Studer/Ganz soutenait depuis 2005, se poursuive sous l’égide de la Fondation Binding. », déclare Liliane Studer, fondatrice et présidente de la fondation. Le président de la Fondation Sophie et Karl Binding renchérit : « C’est une aubaine de pouvoir reprendre un projet de promotion littéraire d’une telle qualité ».

La dernière lauréate en 2022 était Gianna Olinda Cadonau pour son roman Lys de feu (éditions Lenos).

Pour rappel, depuis 2006, la Fondation Studer/Ganz soutient le premier prix sélectionné par le jury. Les lauréats précédents étaient : Simona Ryser (2006), Roman Graf (2008), Maja Peter (2010), Henriette Vásárhelyi (2012), Barbara Schibli (2016), Julia Kohli (2018) et Thomas Duarte (2020). Le prix a été annulé en 2014.

Crédits photo : Sian Cooper / Unplash