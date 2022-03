Décrocher le téléphone pour appeler la poésie

Dillon Helbig a 8 ans, est élève de second grade — l'équivalent du CE1 en France — et adore inventer des histoires, les écrire sur ses carnets et les illustrer avec ses dessins. Sa dernière en date, The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis, n'est pas passée inaperçue : sans se faire remarquer, il a glissé un exemplaire de son conte de Noël dans les rayons de la bibliothèque locale, à Boise. Une jolie petite histoire, alors que la liste d'attente pour emprunter son livre s'étend aujourd'hui à plus de 50 personnes.