Seul au bureau pour le Nouvel An : guide de survie en cas d'astreinte

.... Ou pas.

J’aimerais bien, en fait, mais devinez qui a perdu à la courte paille pour l’astreinte du week-end — une pensée pour celles et ceux qui partagent cette peine (courage David, je pense fort à toi : appelle-moi à minuit, on se fêtera une bonne année…). Cette année, j'ai décidé de faire quelque chose de fou pour le Nouvel An : améliorer ma productivité en restant au bureau !

Ah, le Premier de l’An au bureau, cette étrange convergence de festivités et de dossiers ! Imaginez donc, alors que les horloges s’égrènent lentement vers minuit, mes valeureux collègues se livrent à une célébration. Mais eux, chez eux. Moi, ici. Qui a besoin de feux d'artifice, par moins 10° C, entre l'émerveillement des amis et des proches, quand on a le scintillement de l'écran d'ordinateur ?

Seul, donc, changé en sommelier sans client, versant coupe sur coupe depuis 15 h, avec des yeux qui pétillent plus qu’il n’y a de bulles dans le champagne. Y’avait pas une photocopieuse à un moment ? Ça ferait une chouette boule à facette, tiens… Les rouleaux de scotch ont servi de serpentins et j’avais déjà découpé les écharpes oubliées pour faire des guirlandes de Noël…

Y’a des confettis partout sur les claviers : le compte à rebours de minuit sera remplacé par le bruit de mon clavier. J'avais déjà programmé des envois d’emails en changeant le bip de réception pour reproduire la musique de All I Want For Christmas is You de Mariah Carey, le soir de Noël. Oui, astreinte aussi.

C'est pas que l'activité fut intense, aujourd'hui : j'ai passé l'après-midi à dépiauter et extraire les cacahuètes des barres chocolatées que propose le distributeur de la rédaction, histoire d'avoir un truc à grignoter. Je réglerais le cas de celui ou celle qui a annulé notre compte de livraison de paniers repas au bureau plus tard.

Au moment où les douze coups résonneront, je me tournerai vers les visages souriants de chacun, qui s’affichent sur les écrans pour mettre un peu d’ambiance. Verre en main, il ne me restera plus qu’à échanger avec Siri et Alexia des vœux de bonheur et de réussite. Cet instant magique, où le bureau se transforme en un lieu de joie et de partage, avant que la réalité du travail ne reprenne ses droits avec le lever du jour.

J'ai demandé à ChatGPT de me proposer des activités pour patienter : à lire le résultat, je balance entre consternation et dépit :

Marathon de Chaise de Bureau - Pourquoi aller à Times Square quand on peut faire le compte à rebours en faisant des tours de bureau sur sa chaise roulante?

Banquet de Bonbons de Bureau - Dîner de gala? Non, c'est un buffet de bonbons de bureau triés par couleur et disposés sur des plateaux de photocopieuse!

Concert de Clavier - Pas de piano? Aucun problème! Une sérénade de la Saint-Sylvestre jouée sur les touches de mon clavier d'ordinateur.

Festin de Fichiers - Utilisez une pile de dossiers comme plateau pour servir un assortiment de trombones et gommes en guise d'amuse-bouches de luxe.

Je vais me pendre, plutôt, ce sera festif...

À ce titre, n’oubliez pas qu’il reste toujours la possibilité de transformer les cadeaux pourris que vous auriez reçus et de les changer en livres. Il existe une machine magique pour ce faire inventée voilà une dizaine d’années par des Allemands.

Bonne année, meilleurs voeux et la santé. Surtout la santé. Mentale, aussi...