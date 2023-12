À l'hôpital, des magiciens égayent la vie des enfants en soins

Fondée en 2014 à Bordeaux, MAGIK’HÔPITAL, avec l'appui du Lions Club de Bordeaux-Mérignac, s'inspire de l'initiative de Dominique Martin, chef de l'association Magicopital de Marseille, pour apporter réconfort et distraction aux jeunes patients hospitalisés. Cette organisation vise à alléger le fardeau émotionnel des enfants en soins grâce à l'illusionnisme, offrant une évasion temporaire de leurs inquiétudes et douleurs.

Abracadabra !

L'association combine magie et médecine, enrichissant ainsi le traitement des jeunes patients. Claude Bernier, illusionniste de métier, a rassemblé dès 2013 une équipe de huit magiciens volontaires du Cercle magique aquitain. Ensemble, ils ont conçu des numéros spécialement adaptés pour les enfants en milieu hospitalier.

Dès le début de 2014, cette équipe intervient au CHU de Pellegrin à Bordeaux, notamment dans les unités pédiatriques et de cardiologie, pour offrir aux enfants une distraction bienvenue et les aider à mieux gérer ces périodes éprouvantes.

Leurs spectacles, dynamiques et interactifs, rappellent ceux des émissions télévisées pour enfants. En plus de leurs performances, les magiciens distribuent sculptures de ballons et kits de magie. Ces derniers permettent aux jeunes de s'initier à l'art de l'illusion et de surprendre à leur tour famille, amis et soignants.

« Abracadabra …. Le magicien est là Et toi l’enfant petit ou grand

Tu oublies un instant tes tracas…

Un, deux, trois …un souffle d’espoir

Quatre, cinq, six… une carte noire

Sept, huit, neuf …te voilà ailleurs

Happé dans un univers calfeutré, douillet, rêvé

Celui de la Magie

Celui de l’oubli

Celui des sans souci Abracadabra … magicien… merci à toi … » – Dr Brigitte Llanas , Chef du service Pédiatrie Médicale – Hôpital Pellegrin

Rencontrés à la Mairie Bordeaux, lors du Forum des associations 2023, les animateurs de cet organisme se retrouvaient au milieu de nombreuses autres structures, toutes en recherche de bénévoles. Mais être abordé par un bonhomme qui demande, facétieux, : « Est-ce que vous aimez la magie ? », voilà qui intrigue. En quelques tours de passe-passe, le public est conquis, les cartes voltigent, disparaissent et reviennent, comme par enchantement.

Sortir une... BD de son chapeau

Pour financer l’organisation, MAGIK’HÔPITAL édite une petite bande dessinée, Le Coffre magique, soutenue par des relecteurs de 6 à 75 ans, tout de même. Cette dernière raconte, littéralement, le quotidien de ce magicien bénévole, à travers les unités de CHU : chaque année, ce sont près de 1800 enfants qui reçoivent leur visite.

Dans l’album, on suit leurs activités, la formation de nouveaux magiciens, ou encore l’initiation des jeunes patients — qui se voient aussi offrir du matériel pour devenir, à leur tour, prestidigitateurs.. Le livre possède bien un numéro d’EAN, mais n’est pas commercialisé dans les points de vente traditionnels. En revanche, on peut faire un don afin d'en recevoir un exemplaire (voir à cette adresse).

L’album met également en scène des bénévoles d’une autre association : Les blouses roses. Depuis sa fondation en 1944 à Grenoble, elle compte parmi les figures emblématiques de la solidarité en France. Avec plus de 4200 volontaires, cette organisation reconnue d’Utilité Publique apporte joie et réconfort non seulement aux enfants et adultes hospitalisés, mais aussi aux résidents des maisons de retraite.

L’association, qui se distingue par son indépendance politique et religieuse, conforme à ses statuts et règlement intérieur, déploie ses efforts pour égayer le quotidien souvent morose des personnes en situation de vulnérabilité. Les bénévoles, identifiables à leurs blouses roses, sont le cœur battant de cette initiative. Ils se consacrent à diverses activités, allant de l’animation d’ateliers créatifs à l’organisation de visites amicales, en passant par la mise en place d’événements festifs.

Leur mission ? Apporter un peu de légèreté dans un environnement où la maladie et la solitude pesent lourd. En transformant les chambres d’hôpital et les salles de séjour des maisons de retraite en espaces de partage et de rire, les bénévoles de « Blouse Rose » contribuent à améliorer le bien-être émotionnel des personnes qu’ils rencontrent.

