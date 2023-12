Les finalistes du Prix du Livre d'Économie 2023

Le Prix du Livre d'Économie, créé en 1999 avec le soutien de Marc Ladreit de Lacharrière, PDG de Fimalac et membre de l'Institut, est attribué par un jury composé de journalistes spécialisés en économie. Il est remis par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.

Dans Marie Curie habite dans le Morbihan, l'auteur propose une vision du redressement économique de la France axée sur l'innovation et l'éducation. Il argumente que l'innovation, notamment dans les nouvelles technologies et produits, est cruciale pour augmenter la productivité et enrichir le pays.

Xavier Jaravel souligne par ailleurs que la France accuse un retard coûteux dans ce domaine et plaide pour faire de l'éducation une priorité, en mettant l'accent sur des initiatives telles que les ateliers et les concours pour stimuler la créativité.

Marion Van Renterghem, journaliste, explore dans Le Piège Nord Stream les conséquences géopolitiques du gazoduc Nord Stream. Elle dépeint un tableau complexe de relations internationales impliquant la Russie, l'Allemagne et l'Europe, centré autour des enjeux énergétiques et politiques.

Le livre commence chaque chapitre par une enquête sur les explosions du gazoduc en 2022, explorant les multiples théories sur les responsables de cet incident.

François Ewald, philosophe, et Yves Perrier, financier, co-auteurs de Quelle économie politique pour la France ?, dressent un tableau de l'économie mondiale depuis l'après-guerre, mettant en lumière le déclassement progressif de la France. Ils proposent des solutions pour inverser cette tendance, suggérant un nouveau pacte entre l'État, les entreprises et les citoyens.

Ce pacte envisage un retour à une planification à la manière gaullienne, une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques, et un engagement citoyen renforcé envers une politique orientée vers la prospérité partagée et la souveraineté nationale.

Chacun de ces ouvrages apporte une perspective unique et approfondie sur des questions économiques et politiques actuelles, reflétant la diversité et la complexité des défis auxquels la société moderne est confrontée.

Le Prix lycéen « Lire l’Économie » et le Prix lycéen spécial BD, lancés respectivement en 2010 et 2016 avec le soutien d'EDF, sont également décernés par des jurys formés de classes de lycéens de toute la France. Ils sont remis par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Lors de la 24ème Journée du Livre d’Économie, le Prix du Livre d’Économie 2022 a été décerné à Ali Laïdi pour son ouvrage Histoire mondiale du protectionnisme, publié chez Passés Composés. Le Prix lycéen du Livre d’Économie 2022 a été attribué à Emmanuel Combe pour Chroniques (décalées) d’un économiste, édité par Concurrences, et lycéen de la BD d’Économie 2022 à Les Frères Michelin, une aventure industrielle, signés de Cédric Mayen et Fabien Nappey, publiée par Le Lombard.

