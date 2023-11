Marie Curie habite dans le Morbihan. Démocratiser l'innovation

Moteur de la croissance, l'innovation est un impératif pour assurer la transition écologique. Or elle est de plus en plus confisquée par une petite élite entrepreneuriale qui n'est absolument pas représentative de la population. Pour inverser la tendance, il faut miser sur des politiques d'intérêt général bénéficiant au plus grand nombre, l'éducation au premier chef. Il est urgent d'associer tout le monde - notamment les femmes et les personnes d'origine modeste - au processus, depuis la création des technologies jusqu'à leur diffusion à grande échelle. Pour que les citoyens deviennent égaux devant l'innovation. Pour que la croissance soit enfin l'affaire de tous et de toutes. Pour qu'on donne leur chance aux Marie Curie et aux Einstein en herbe, quelles que soient leurs origines. Xavier Jaravel est professeur d'économie à la London School of Economics. Ses recherches portent sur la croissance, l'innovation et les inégalités. En 2019, il a reçu le prix Philip-Leverhulme et, en 2021, celui du meilleur jeune économiste décerné par Le Monde et le Cercle des économistes.