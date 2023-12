Agnès Martin-Lugand, Présidente du 55e Prix Maison de la Presse

Après une première sélection de 12 ouvrages (début mars), le comité de lecture du Prix Maison de la Presse présentera les 6 finalistes dont les ouvrages seront proposés à la lecture aux membres du jury (début avril). Ce dernier, composé d’une trentaine de personnes – en grande majorité de libraires propriétaires d’un commerce sous enseigne Maison de la Presse –, se réunira au début du mois de mai pour délibérer.

Elle vient de publier L’homme des mille détours aux éditions Michel Lafon, et depuis son tout premier roman déjà best-seller en 2013, Les gens heureux lisent et boivent du café, elle est l’autrice qui a le plus marqué ses lecteurs au cours des dix dernières années, dévoilait un sondage de ActuaLitté.

Traduits dans plus de trente-cinq langues, ses romans se sont vendus à près de 5 millions d’exemplaires en France et dans le monde. En devenant Présidente du Prix Maison de la Presse, elle ajoute son nom à une liste prestigieuse (Tatiana de Rosnay, Stéphane Bern, Éric Fottorino, Grégoire Delacourt, Katherine Pancol, etc.).

« Le réseau Maison de la Presse occupe une place essentielle du paysage littéraire français, tant il est reconnaissable, tel un point de repère dans notre quotidien. À l’image de l’enseigne, ce prix littéraire parle au plus grand nombre. Lorsque les lectrices et lecteurs s’en emparent, ils ont la certitude de se retrouver, de voyager, s’enrichir, s’évader grâce aux romans que les magasins Maison de la Presse auront choisi de mettre en avant », indique Agnès Martin-Lugand.

« Pour toutes ces raisons, je suis honorée, fière d’être la Présidente du jury de l’édition 2024. C’est un rôle que je prends particulièrement à cœur, je me réjouis déjà à l’idée de toutes ces belles découvertes qui m’attendent. »

Le Prix dont l’ambition première est de récompenser un jeune auteur de langue française permet d’autre part, au réseau des « Maison de la Presse » en France de dynamiser leur activité librairie. L’ouvrage primé affiche les qualités littéraires d’un roman « populaire » en français destiné à un large public de façon à devenir la lecture de l’été par excellence.

L’an dernier, le Prix Maison de la Presse, Présidé par la romancière Tatiana de Rosnay, avait consacré le roman de la journaliste Adèle Bréau, L’heure des femmes. Le 55e Prix Maison de la Presse sera remis le 14 mai par la Présidente du Jury lors d’une soirée spéciale organisée à Paris.

Crédits photo © Éric Garault / Pascoandco – Hôtel Vernet