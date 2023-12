L’homme qui vivait haut de Virginie Troussier, Prix Le Temps retrouvé 2023

Fondé en 2020 en hommage à Marcel Proust, et parrainé par la fondation Daniel Iagolnitzer, ce prix annuel célèbre les œuvres littéraires qui, avec style et finesse, dépeignent la complexité des relations humaines et les évolutions de la société.

Dans son enquête, Virginie Troussier s'intéresse à la mystérieuse disparition du médecin et éminent alpiniste Nicolas Jaeger en haute montagne. Jaeger, un médecin exceptionnel et un guide de montagne de premier plan, était reconnu comme l'un des plus talentueux alpinistes de sa génération.

En 1978, il devint l'un des premiers Français à atteindre le sommet de l'Everest. Au lieu de profiter de sa renommée, il se lança dans une aventure en Amérique latine, cherchant à démontrer les avantages d'une acclimatation prolongée en haute altitude pour des exploits sans précédent, en campant seul au sommet du Huascaran, à 6 700 mètres. Sa quête l'amena à tenter l'ascension de la redoutable face sud du Lhotse, d'où il ne revint jamais.

Nicolas Jaeger, une personnalité réservée et énigmatique, ne se révélait que partiellement à travers ses Carnets de solitude, rédigés lors de ses deux mois d'isolement au Huascaran, en fumant un paquet de cigarettes Gitanes par jour. Troussier retrace sa vie et ses pensées dans une tentative de comprendre ce qui l'a poussé, à l'âge de 33 ans, à affronter l'une des parois les plus difficiles au monde, où il disparut à une altitude proche de 8 000 mètres.

Virginie Troussier, auteure et journaliste, contribue régulièrement à Montagnes Magazine et Alpes Magazine. Elle a été honorée du prix Jules Rimet pour son récit Au milieu de l'été un invincible hiver (Paulsen). Elle a par ailleurs écrit plusieurs romans et essais axés sur le sport,

Jonathan Siksou, lui aussi journaliste, a précédemment écrit Rayé de la carte. Sur les traces du Louvre oublié et Capitale, récompensé du prix Transfuge du meilleur essai en 2021.

Son œuvre Vivre en ville raconte ce lieu qu'on adore ou qu'on rejette, théâtre constant de diversité : un mélange complexe de lieux et d'histoires, de classes sociales et de modes de vie où chacun navigue, se perd, se renie, disparaît ou s'épanouit. Une promenade qui mélange anecdotes personnelles, scènes du quotidien et références littéraires, fusionnant le global et le spécifique, le passé et le présent, l'histoire majeure et mineure.

Présidé par l'écrivain Douglas Kennedy, le jury du prix Le Temps retrouvé 2023 comprend Gautier Battistella, Claire Bauchart, Alessandra Fra, Bertrand Galimard Flavigny, Nathalie Maranelli, Monique Ruffié, Philippe Vilain et Denys Viat.

Un jury entièrement renouvelé l'édition précédente à la suite de la démission de la majorité de ses membres, y compris son président, Patrick Poivre d’Arvor, englué dans des accusations d'agressions sexuelles et de viols.

Le Prix Le Temps Retrouvé 2022 a été attribué à Jean Michelin pour son roman, Ceux qui restent, paru aux éditions Héloïse d’Ormesson

Crédits photo : Erwansmode (CC BY-SA 4.0)