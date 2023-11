Karina Sainz Borgo, lauréate du Prix Jan Michalski de littérature 2023

Le jury a salué « un univers romanesque puissant qui combine brillamment plusieurs traditions littéraires, telles la tragédie grecque, le réalisme magique ou le western américain, pour porter un regard à la fois sans concession et empli d’humanité sur les drames de la migration ».

Et de souligner « la virtuosité d’une prose à la fois allégorique, lumineuse et grave qui nous mène à la rencontre de figures féminines si fortes qu’elles vivent au-delà des pages, luttant dans l’entre-deux d’un cimetière frontalier, un lieu ambivalent où se rejoignent toute l’horreur et toute la beauté du monde, les vivants et les morts, le réel et le merveilleux, le passé, le présent et le futur ».

Le Prix sera remis à la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature à Montricher, en Suisse, ce mercredi 29 novembre à 11h.

Karina Sainz Borgo est née en 1982 à Caracas au Venezuela, où elle a embrassé une carrière de journaliste en écrivant pour le quotidien El Nacional. Installée à Madrid depuis 2006, elle collabore en tant que chroniqueuse politique et culturelle avec plusieurs médias espagnols tels ABC, Vozpópuli et Zenda.

Un aspect multiculturel

Lauréate du Prix Jan Michalski 2023, Karina Sainz Borgo recevra une récompense de 50.000 francs suisses, ainsi qu’une œuvre de Gilles Aillaud choisie à son intention : Tauromachie de l’Atelier Franck Bordes, exemplaire n° 63/101 sur papier Velin d’Arches, achevé d’imprimer le 7 mars 1996, avec 24 lithographies réalisées entre 1992 et 1995 et des textes de Eduardo Arroyo et Carlos Abella.

En 2022, le Prix Jan Michalski de littérature avait salué Taina Tervonen pour son ouvrage Les fossoyeuses, paru aux éditions Marchialy en 2021.

Présidé par Vera Michalski-Hoffmann, le jury réunissait Jonathan Coe, Kapka Kassabova, Andrea Marcolongo, Valérie Mréjen, Gonçalo M. Tavares et Sjón.

Le Prix Jan Michalski est décerné chaque année depuis 2010 par la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature pour couronner une œuvre de la littérature mondiale. Son originalité réside dans son aspect multiculturel : décerné par un jury composé de personnalités multilingues, il récompense des ouvrages de tous genres littéraires, de fiction ou de non-fiction, quelle que soit la langue d’écriture.

Photographie : Karina Sainz Borgo (© Diego Lafuente, Penguin Random House)