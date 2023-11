Prix des Libraires en Seine : une nouvelle édition et un hommage

Le Prix Libraires en Seine est à cette occasion renommé « Prix Libraires en Seine Corinne Kim » en hommage à Corinne Kim, membre fondateur de l’association, qui, avec passion, a porté et fait vivre l’association et le Prix Libraires en Seine. Corinne Kim gérait la Librairie de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine, elle nous a quittés en avril.

Les libraires de l’association, réunis en octobre, ont dévoilé et défendu leurs coups de cœur littéraires 2023. Ces 30 titres sont chroniqués dans un livret, distribué aux lecteurs et lectrices des 12 librairies membres depuis le 22 novembre.

En janvier, les 6 finalistes, élus par les libraires, seront dévoilés. Quelques 800 lecteurs et lectrices deviendront juré.es (inscription libre auprès d’une des librairies de l’association) et éliront leur roman préféré en mai. Les librairies proposeront des soirées et des rencontres dédiées pendant cette période. Le lauréat ou la lauréate 2024 sera dévoilé en juin. Valentine Goby, lauréate 2014 du prix, est marraine perpétuelle du prix.

Les 2 prix jeunesse portés par l’association, le Prix des P’tits Bouquineurs en Seine (8/11 ans) et le Prix des Bouquineurs en Seine (12 ans et plus), fonctionnent de la même façon. Les ouvrages finalistes seront aussi proposés au jury de jeunes lecteurs et lectrices en janvier. Ils et elles auront 3 livres à lire en 3

mois avant de voter.

Crédits image : Association Libraires en Seine