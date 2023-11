Voyage à travers les vignobles d'Italie, avec Alexis Rautureau

L'Italie, avec ses 450 cépages différents, dépasse largement la France qui en compte entre 290 et 300. Cette diversité est d'autant plus remarquable que, contrairement à la France où une dizaine de cépages dominent 70 % de la production, les dix cépages les plus plantés en Italie ne représentent que 40 % de sa production viticole. « Ces chiffres témoignent d'un paysage viticole italien extrêmement varié, où la tradition et l'innovation se côtoient », assure l'auteur autodidacte.

Simplicité, authenticité...

Le vignoble le plus élevé d'Europe se trouve à Cortina d’Ampezzo, en Italie, à une altitude de 1350 mètres. Cette singularité géographique est un exemple parmi d'autres de l'unicité des terroirs italiens. Pour son ouvrage, Alexis Rautureau a sélectionné des vins non seulement quantitativement significatifs mais aussi qualitativement représentatifs de chaque région. « J'ai présenté des vins qui donnent une idée claire de la diversité régionale, tout en partageant ses préférences pour les vins biologiques, biodynamiques et naturels. »

Dans son ouvrage, Rautureau adopte une approche géographique, sans suivre le traditionnel déroulé du nord au sud : chaque région reçoit une attention détaillée, avec trois à sept pages consacrées aux plus importantes. « Et c'est d'autant plus amusant, en suivant ce fil alphabétique, que la Vénétie, où la production est la plus grande, se trouve en dernier », plaisante-t-il.

Contrairement à certains pays où le vin est parfois perçu comme un produit de luxe, en Italie, le vin garde une simplicité et une accessibilité. « Il est courant de trouver du vin en vrac, une pratique qui témoigne d'une culture du vin plus décontractée et intégrée au quotidien. De même l'idée d'un vigneron ne produisant pas pour ses amis est impensable en Italie. » Convivialité et lien social, en somme.

Un héritage historique

L'histoire viticole de l'Italie est riche et complexe. Elle remonte à l'Antiquité, avec les Grecs apportant la vigne et reconnaissant le potentiel du terroir italien. Cette tradition s'est développée avec l'Empire romain, malgré des périodes de restrictions, comme l'édit de Domitien. Au tournant du 20e siècle, la viticulture du sud de l'Italie a connu des bouleversements majeurs, notamment en raison de l'épidémie de phylloxera et des changements dans les relations commerciales avec la France.

Son actuelle diversité, en contraste avec la centralisation française, se reflète dans ses vins. Des régions comme l'Etna en Sicile produisent des vins uniques, marqués par leur terroir volcanique. Alexis Rautureau met en avant des cépages moins connus, comme le Petit Arvine du Val d'Aoste, soulignant l'importance de ces petites régions productrices.

Un aspect notable de la viticulture italienne est la patience dans la production. Contrairement à la tradition française où le vin est souvent vendu rapidement après la production, en Italie, l'élevage est plus long, permettant aux vins de vieillir et de développer leur complexité. Cependant, Rautureau critique le manque d'attention accordé au bouchage en Italie, un détail qui peut influencer la qualité du vin.

Son ouvrage, avec la cartographie de Hiroshi Maeda, offre une exploration approfondie et nuancée qui s'accompagnait, à Cognac, d'une dégustation menée avec brio. Mettant en lumière la diversité, l'histoire et les particularités de la viticulture italienne, Alexis Rautureau invite les amateurs de vin à découvrir un monde où tradition et diversité se mêlent harmonieusement – à boire, mais à déguster aussi.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

