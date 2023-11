Grand Prix de la critique ACBD : 15 albums sélectionnés

créé en 1984 par l’Association des Critiques et des journalistes de Bande Dessinée (ACBD), Le Grand Prix de la critique a pour but de « soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie. »