Sorj Chalandon et Gaspard Koenig finalistes du Prix Renaudot 2023

#PrixAutomne23 - Le jury du Prix du premier roman, pour les catégories français et étranger, a dressé sa sélection finale lors de sa dernière réunion. Depuis sa création en 1977, ce prix a honoré des auteurs tels que Boualem Sansal en 1999 et Gaël Faye en 2016. La prochaine étape de sélection aura lieu le 23 octobre, et les gagnants des Prix du premier roman, en catégories française et étrangère, seront dévoilés le 8 novembre.