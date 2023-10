Damien Ribeiro, Prix Alain Spiess du deuxième roman 2023

Doté de 3000 €, le Prix Alain Spiess du deuxième roman valorise un texte au style singulier et remarquable. Françoise Spiess l’a créé en septembre 2017 pour honorer la mémoire de son mari, l’écrivain Alain Spiess, décédé en 2008. Cette distinction, initialement normande, est célébrée à Paris et en Île-de-France depuis 2021, avec le concours de la DRAC Île-de-France.

Le jury de cette édition est composé de : Christine Guinard, Touhfat Mouhtare, Julie Clarini, Véronique Jacob, Dorian Astor, Michel Lederer, Lola Gruber, Françoise Spiess, Jean-Luc Vincent, Anita Weber, Emmanuelle Lambert et Marin Fouqué. Un Comité d’honneur rassemble entre autres Tahar Ben Jelloun, François Emmanuel, Nicolas Mathieu et Joy Sorman.

Cette année, Les routes de Damien Ribeiro est à l’honneur.

De 1955 à 1995, trois générations d'hommes, liées par le sang, partagent leurs vies entre la France et le Portugal. Vasco, le grand-père, se réfugie en France pour échapper à un secret qui ne sera révélé qu'à ses descendants bien des années après. Fernando, le fils, un maçon ambitieux qui aspire à repousser ses limites, épouse une Française. Il se sent étranger à la fois à son père et à son fils. Et enfin, Arthur, le petit-fils, qui ne connaît pas la langue de ses ancêtres, vit avec le poids d'une déception paternelle.

Dans ce roman, Damien Ribeiro dépeint trois personnages qui naviguent à travers différents moments historiques, du Portugal sous Salazar à la France des Trente Glorieuses. Cette œuvre met également en lumière l'histoire d'une diaspora souvent silencieuse.

- Les routes, Damien Ribeiro