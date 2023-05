Les routes

Entre France et Portugal, de 1955 à 1995, les destins croisés de trois générations d'hommes, coupés les uns des autres bien que reliés par le fil du sang. Entre Vasco, le grand-père, fuyant en France avec femme et enfants les conséquences d'un acte que ses descendants ne connaîtront que bien des années plus tard, et Arthur le petit-fils qui ne parle pas un mot de portugais, il y a la formidable personnalité de Fernando, le maçon, l'entrepreneur, l'homme qui veut repousser l'horizon. Lui choisit d'épouser une Française et vit dans sa chair le déchirement entre deux communautés. Etranger à son père comme à son propre fils, il hante ce magnifique roman d'un désespoir intime aussi secret que destructeur. Damien Ribeiro joue en virtuose de ces trois personnages qui traversent, l'un le Portugal de Salazar et l'Espagne de Franco, le deuxième le mirage des Trente Glorieuses, le plus jeune le vertige de la déception paternelle. Il raconte aussi l'histoire d'une diaspora silencieuse.