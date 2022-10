Le Prix Alain Spiess 2022 est decerné à Touhfat Mouhtare

Le prix Alain Spiess du deuxième roman vise à faire découvrir un deuxième roman dont l’écriture aura été jugée singulière.

Le résumé de l'éditeur pour Le Feu du Milieu :

Les Comores : un lieu, une histoire, des contes, des spiritualités... Le feu du milieu est un roman de formation singulier, qui bascule dans un merveilleux digne des Mille et Une Nuits. Jeune servante dans la ville d'Itsandra (Comores), Gaillard grandit sous la protection de deux figures parentales : son maître, qui lui enseigne les secrets du Coran, et sa mère adoptive, qui lui raconte des légendes héritées de ses ancêtres esclaves venus de l'autre côté de la mer. Un jour, Gaillard rencontre Halima, jeune fille bien née qui tente d'échapper à un mariage forcé. Elles deviennent amies, au point que la fiancée confie à Gaillard un petit objet magique qu'elle devra précieusement conserver sans jamais le montrer à personne - après quoi, Halima rentre se soumettre à la volonté paternelle. Dix ans plus tard, les destins des deux jeunes femmes se recroisent. Entre-temps, Gaillard a subi une mutilation qui l'a laissée différente à jamais. De son côté, Halima a dû accepter un mariage contraint pour la seconde fois. Leur amitié va prendre un nouveau tour, et l'objet magique va révéler ses secrets : il renferme un savoir enfoui dans la mémoire du monde et détient le pouvoir de les faire voyager à travers l'espace et le temps, en quête de ce qu'elles sont vraiment.

En 2021, il a été attribué à Marin Fouqué, pour son livre G.A.V, paru aux éditions Actes Sud, maintenant membre du jury du prix au côté de Véronique Jacob, éditrice ; Jean-Luc Vincent, comédien ; Anita Weber, inspectrice honoraire de la culture ; Emmanuelle Lambert, écrivaine ; Dorian Astor, philosophe ; Michel Lederer, traducteur ; Geneviève Damas, autrice et comédienne ; Lola Gruber, écrivaine et lauréate du prix Alain Spiess 2019 ; Christine Guinard, poète ; Sylvie Tanette, critique littéraire, écrivaine lauréate du prix des jeunes Alain Spiess 2019 et Françoise Spiess, autrice et fondatrice de ce prix.

Ce prix est accompagné tout au long de l’année de nombreuses manifestations littéraires (débats, rencontres, lectures, performances, master-class). Un prix des jeunes est également décerné par des lycéens : ils choisissent parmi trois romans issus de la sélection du prix.

Des rencontres et des ateliers sont proposés dans les classes. Enfin, un concours de nouvelles est ouvert à tous. Le sujet est pour cette année : « Le Monde d’après ». Les meilleures nouvelles seront publiées dans un recueil.

Le prix a été décerné en 2017 à Anne Godard pour Une chance folle aux éditions de Minuit, en 2018 à Nicolas Mathieu, par ailleurs prix Goncourt la même année, pour Leurs enfants après eux, aux éditions Actes Sud, en 2019 à Lola Gruber pour Trois concerts aux éditions Phébus et en 2020 à Guillaume Poix, pour Là d’où je viens a disparu, aux éditions Verticales.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones