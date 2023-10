Le Prix Hors Concours dévoile une liste de 5 finalistes

Le Prix Roman News et le Prix Roman graphique News Publicisdrugstore & Les Échos WE souhaitent « plébisciter des regards documentés et aigus sur le monde », comme honorer la fiction qui s'empare « avec talent et ambition du réel ». Cette année, les distinctions ont été décernées le 21 septembre sur la terrasse du groupe Publicis, dans le 8e arrondissement de Paris.