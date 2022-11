Nétonon Noël Ndjékéry, lauréat du prix Hors Concours 2022

À propos du roman :

En parallèle, à travers le récit de la fuite du jeune esclave Tomasta et de ses compagnons de route, l'auteur élabore une utopie subtile : celle d'une société afropolitaine, solidaire et ouverte à la diversité ainsi qu'à sa propre histoire.

Pour cette 7ème édition, le jury des lectrices et lecteurs a quant à lui attribué une mention spéciale à son coup de coeur : L'Arbre de colère de Guillaume Aubin, paru aux éditions La Contre Allée.

Née dans une tribu amérindienne du Canada, Fille-Rousse grandit avec les garçons, s'adonnant avec joie à la chasse, la pêche et la course. Lorsqu'elle observe les groupes de femmes, elle pense que rester au campement n'est pas fait pour elle ! Dans l'esprit du chamane de la tribu émerge alors l'idée que la petite fille, dont la naissance est nimbée de mystère et dont le parcours étonne, pourrait être une Peau-Mêlée, un être à part, homme et femme à la fois.

Si certains dans la tribu acceptent sa nouvelle condition, d'autres doutent et ne cessent de mettre la jeune fille à l' épreuve. L'Arbre de colère c'est la découverte d'une culture, celle des tribus semi-nomades des Premières Nations canadiennes et celle des "Two Spirits" ; c'est aussi accompagner une jeune fille dans sa quête de liberté ; c'? est rencontrer un peuple, entre l'amour des familles et la violence des rites et des combats, entre traditions ancestrales et évolution forcée par l'arrivée des Européens.

Avec ce premier roman, au rythme entêtant comme le son du tambour, Guillaume Aubin nous emporte aux côtés d'un personnage fascinant qui a tout pour marquer les esprits !