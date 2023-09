Les six finalistes du Prix Booker 2023 sont connus

Voici les six finalistes du Prix Booker 2023 :

Sarah Bernstein, Study for Obedience, Granta Books

Jonathan Escoffery, If I Survive You, 4th Estate

Paul Harding, This Other Eden, Hutchinson Heinemann

Paul Lynch, Prophet Song, Oneworld

Chetna Maroo, Western Lane, Picador

Paul Murray, The Bee Sting, Hamish Hamilton

Le jury de la prestigieuse récompense est présidé par l'écrivaine canadienne Esi Edugyan. Elle est accompagnée par le professeur James Shapiro, spécialiste en littérature anglaise et comparée de l'Université de Columbia, la poétesse et critique Mary Jean Chan, l'acteur-auteur Robert Webb et l'actrice Adjoa Andoh.

L'édition 2022 du Prix Booker avait honoré le Srilankais Shehan Karunatilaka pour son œuvre The Seven Moons of Maali Almeida (Sort of Books), une satire du Sri Lanka durant les tumultes de la guerre civile. Ce roman sera publié en France chez Calmann-Lévy – le nom du traducteur n'est pas encore connu.

Crédits photo : The Booker Prize