Après le Prix Méduse, Alice Renard remporte le Prix de la Vocation 2023

RentréeLittéraire23 - Isor a 13 ans et a toujours été différente des autres enfants de son âge. Malgré de nombreux diagnostics tels qu'autiste, intellectuellement retardée, stupide, ou simplement étrange, aucun professionnel de santé n'a réussi à identifier clairement sa condition. Après avoir consulté une multitude de médecins et d'experts, la seule conclusion à laquelle on est parvenu est qu'Isor est capable de faire des choses, mais qu'elle choisit simplement de ne pas les faire.

Tout change quand elle croise le chemin de Lucien, un septuagénaire vivant à côté. Une connexion profonde se forme entre ces deux êtres singuliers, redéfinissant le sens de leur existence...

Depuis plus de six décennies, la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet pour la Vocation soutient annuellement environ trente jeunes âgés de 18 à 30 ans. Grâce à l'attribution de bourses, elle aide à réaliser leur vocation, quel que soit leur secteur d'activité. En complément des bourses pour la vocation, la fondation a introduit le Prix Littéraire en 1976 et le Prix de Poésie en 1984.

Les membres du jury du Prix littéraire de la Vocation sont : Kaouther Adimi (Écrivaine, Lauréate de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet), Jean-Luc Barré (Écrivain, éditeur, Lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet, Pierre Ducrozet (Écrivain, Lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet), Alain Germain (Metteur en scène, plasticien, écrivain, Lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet), Christophe Ono-dit-Biot (Écrivain, journaliste, Lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet), Erik Orsenna (Écrivain, de l’Académie Française), Philippe Taquet (Professeur émérite de paléontologie au Museum National d’Histoire Naturelle de Paris, Lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet), Emilie de Turckheim (Écrivaine, Lauréate de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet), Ghislain Antoine (Chroniqueuse littéraire), Sylvie Ferrando (Professeure de lettres, chroniqueuse littéraire, écrivain), Nicole Grundlinger (Rédactrice indépendante, créatrice du blog littéraire motspourmots.fr), Dominique Sudre (Créatrice et rédactrice du blog Domi C Lire).

La Poésie aussi

Le Prix de Poésie 2023 a lui été décerné à Andréa Thominot, pour On a peur mais ça va. Il est doté de 5000 €, et récompense un recueil d’une cinquantaine de pages, non traduit, d’un poète d’expression française. L'ouvrage lauréat est publié dans la collection Vocation de Cheyne éditeur. Il lui ouvre par ailleurs les portes aux Lectures sous l’Arbre et au Printemps des Poètes lors de la Semaine de la Poésie.

Les membres du jury du Prix de la poésie de la Vocation sont : Fabienne Courtade (Écrivaine, poétesse), Stéphane Héaume (Romancier et fondateur du Prix Littéraire de Trouville), Camille Loivier (Écrivaine, créatrice de la revue Neige d’août), Jean-Simon Mandeau (Chargé de diffusion chez Cheyne Éditeur), Guillaume Métayer (Poète et traducteur, animateur de la revue Poésie Chargé de recherche au CNRS), Elsa Pallot (Éditrice Cheyne éditeur), Simon Payen (Libraire), Victor Pouchet (Ecrivain, programmateur à la Maison de la Poésie), Lysiane Rakotoson (Poétesse, Lauréate de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet), Vincent Vivès (Écrivain, Lauréat de la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet).

De nombreuses personnalités du monde littéraire ont également participé au Jury du Prix Littéraire, dont François-Régis Bastide, Emmanuel Carrère, Florence Delay, Jean-Louis Ezine, Mathieu Galey, Michèle Gazier, Patrick Grainville, Jean-François Josselin, Marie-Françoise Leclère, Florence Malraux, Patrick Modiano, Bernard Pivot, Anne Pons, Angelo Rinaldi, Jean-Christophe Rufin, Philippe Sollers, Jean-Didier Wolfromm, Françoise Xenakis.

Le lauréat 2022 Prix littéraire de la Vocation était Diadié Dembélé pour Le duel des grands-mères, édité chez JC Lattès, et Alix Lerasle celle du Prix de la poésie de la Vocation pour Faut-il des murs pour faire une maison ?, paru chez Cheyne éditeur.

Crédits photo : Prix de la Vocation 2023

