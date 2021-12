Barack Obama se la joue Père Noël : sa liste de lectures - avec David Diop dedans

À l'occasion des fêtes de fin d'année, mais aussi de la période estivale, Barack Obama se fend d'une petite sélection personnelle, relevant les différents livres qui l'ont marqué au cours des douze mois écoulés. Pour les heureux élus, cela signifie une mise en avant non négligeable, avec la promesse de ventes à la clé.

Parmi les ouvrages sélectionnés, des essais, de la science-fiction... Il y en aura pour tous les goûts. On retrouve l'auteur français David Diop, déjà sélectionné au sein des lectures estivales d'Obama.

Matrix de Lauren Groff

How the Word Is Passed de Clint Smith

The Final Revival of Opal & Nev de Dawnie Walton

The Lincoln Highway d'Amor Towles

Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City d'Andrea Elliott

Harlem Shuffle de Colson Whitehead

Cloud Cuckoo Land d'Anthony Doerr

These Precious Days d'Ann Patchett

Crying in H Mart de Michelle Zauner

Aftershocks de Nadia Owusu

Crossroads de Jonathan Franzen

The Love Songs of W.E.B. Du Bois de Honorée Fanonne Jeffers

Beautiful Country de Qian Julie Wang

At Night All Blood is Black de David Diop (Frère d'âme, Seuil, 2018)

Land of Big Numbers de Te-Ping Chen

Empire of Pain de Patrick Radden Keefe

Project Hail Mary d'Andy Weir (Projet dernière chance, traduit par Nenad Savic, Bragelonne)

When We Cease to Understand the World de Benjamín Labatut

Under a White Sky: The Nature of the Future d'Elizabeth Kolbert

Things We Lost to the Water d'Eric Nguyen

Leave the World Behind de Rumaan Alam

Klara and the Sun de Kazuo Ishiguro (Klara et le soleil, traduit par Anne Rabinovitch, Gallimard)

The Sweetness of Water de Nathan Harris

Intimacies de Katie Kitamura

Signalons la liste estivale de Barack Obama, dont les titres sont présents dans celle présentée ci-dessous. L'ancien président américain partage avec Bill Gates son goût pour le dernier livre du Prix Nobel Kazuo Ishiguro, Klara et le soleil...

Photographie : Barack Obama en novembre 2021 (illustration, UK Government, CC BY-NC-ND 2.0)