Scam : sélection 2023 du Prix du récit graphique

Blutch, La mer à boire, Editions 2024

Emmanuel Lepage, Cache-cache bâton, Futuropolis

Marc-Antoine Mathieu, Deep me, Delcourt

Jérémie Moreau, Les Pizzlys, Delcourt

Jean-Marc Rochette, La dernière reine, Casterman

David Sala, Le poids des héros, Casterman

Joann Sfar, La synagogue, Dargaud

Pour cette septième mouture, le jury, comprenant Séra (mention 2019), Justine Gury (illustratrice), Laura Alcoba (romancière), Elene Usdin (lauréate 2022) et Yves Frémion (auteur), choisira l'oeuvre lauréate parmi cette sélection.

La Scam est un organisme qui défend et représente les créatrices et créateurs d’œuvres littéraires, audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques, photographiques, illustrées et multimédia, en gérant leurs droits. Elle s'implique activement dans des initiatives culturelles variées et de grande envergure, apporte son soutien à de nombreux événements et offre des subventions pour encourager la création.

Chaque année, elle remet plusieurs récompenses, dont des distinctions notables dans le domaine de l’écrit, comme le Prix Marguerite Yourcenar, le Prix Joseph Kessel, le Prix François Billetdoux, et le Prix du Récit graphique.

