Les finalistes du Prix Blù Jean-Marc Roberts 2023 annoncés

Le Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris récompensera, le 28 septembre 2023, un roman et un essai sur la civilisation musulmane. Des œuvres qui doivent s'inscrire entre qualité littéraire et approche grand public, doivent être rédigées en français et éditées entre le 1er septembre 2022 et le 30 septembre 2023. Chacun des lauréats des catégories Roman et Essai bénéficieront d'une dotation de 1000 euros.