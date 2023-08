Bibliothèque, bureau, cuisine : une France miniaturisée en 30 tableaux

ActuaLitté avait déjà eu le plaisir d’un premier coup d’œil à Saint-Savinien (Charente-Maritime) en découvrant les sculptures de Cédric Hennion : une femme et un enfant, à taille humaine, accompagnés de livres. Une autre particularité de la ville intriguera le visiteur : le Musée de la miniature.

Ici, tout est fait à la main avec des matériaux de récupération, des résines durcissantes : une succession de petites merveilles. Bienvenue dans le repaire d’Élisabeth Lapierre : ancienne professeure de mathématiques, elle s’est découvert, une fois retraitée, une véritable passion pour ces reproductions.

Crédits photo : Mimiche / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Au centre de son atelier, cette table de travail où les projets en cours sont dévoilés aux visiteurs. Et quelques mètres plus loin, des vitrines éclairant ses trésors : la maîtrise et le sens du détail laissent sans voix.

Balzacienne, à sa manière

Ces saynètes découlent de nombreuses recherches effectuées sur la vie dans les campagnes entre la fin XIXe et le début du XXe siècle. La vie, dans son plus simple appareil, entre la cuisine, la chambre et d’autres lieux — rendez-vous, par exemple, dans l’estaminet où se réunissaient les mineurs célibataires.

La maison du médecin de Campagne, en Normandie vers 1900 - Crédits photo : Elisabeth Lapierre

Elle raconte volontiers que ses premiers souvenirs de miniatures lui viennent du Royaume-Uni : mariée à un Anglais, elle découvre toute une foisonnante activité et autant de boutiques commercialisant des intérieurs miniaturisés aussi bien que des objets. Trop onéreux pour elle, Elisabeth Lapierre décida qu’elle s’offrirait ses propres créations, racontait-elle à Sud-Ouest en août 2022. Et de débuter voilà quelques années avec, assez logiquement, une maison de poupées... qu’elle n’achèvera jamais. En réalité, le sujet… ne l’amusait en réalité pas.

De passage en Savoie, elle a le déclic : visitant le Musée Savoisien de Chambéry, elle parcourt l’intérieur des maisons de la région (le site du musée propose quelque 100.000 objets à voir, en ligne). La voici alors partie en quête des habitations rhônalpines, puis de toute la tradition saintongeaise… Elle ouvrira à Saint-Savinien son propre écomusée, en 2015.

En tout, une trentaine d’intérieurs divers explorant la France, Charente, Alsace : tous s'accompagnent de textes très étudiés. Elle fournit nombre d’explications sur le mobilier, les us et coutumes des habitants, les critères d’occupation des pièces. Pour les amateurs, elle réserve d’autres surprises, comme ces tableaux en 3D, inspirés de peintres : un intérieur à la Rembrandt fascinera de réalisme. Salle de classe, cuisines, et bien entendu, bibliothèques sont à parcourir. La dernière arrivée en date : une cellule de prison, de 1890…

Par ailleurs, sont proposés sur place des ateliers manuels pour concevoir et fabriquer sa propre miniature – et l’on accueille particuliers aussi bien que groupes scolaires. Plus d’informations sur le site. Entrée adultes : 3 €, enfants de 8 à 12 ans : 1 €, gratuit pour les moins de 8 ans.

Crédits photo : Musée de la miniature