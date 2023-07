Une deuxième sélection pour le Prix Maison Rouge 2023

Les ouvrages sélectionnés sont :

– Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzig (Diable Vauvert)

– La troisième main d’Arthur Dreyfus (P.O.L)

– La nourrice de Francis Bacon de Maylis Besserie (Gallimard)

– À pied d’œuvre de Franck Courtès (Gallimard)

– Les guerres précieuses de Perrine Tripier (Gallimard)

– Mémoires intimes d’un pauvre vieux essayant de survivre dans un monde hostile de Vincent Ravalec (Fayard)

– Vie et mort de Vernon Sullivan de Dimitri Kantcheloff (Finitude)

– Hôtel de la folie de David le Bailly (Seuil)

– Sois clément, bel animal de Benjamin Planchon (Mialet-Barrault)

– Anna partout de Chloé Ronsin Le Mat (Scribes)

– Acide de Victor Dumiot (Bouquin)

– Tout ce qui manque de Florent Oiseau (Allary Éditions)

– Perdre de Jean Carrere (Allia)

– Humus de Gaspard Koenig (Éditions de l’Observatoire)

Présidé par Philippe Djian (écrivain, scénariste et parolier), le jury est composé de Frédéric Beigbeder (écrivain et journaliste), Isabelle Huppert (actrice), Jean Le Gall (écrivain et éditeur), Claude Nori (photographe, écrivain et éditeur), Frédéric Schiffter (écrivain et philosophe), Dorothée Janin-Goldman (écrivaine et journaliste), Guillaume Durand (journaliste, animateur et écrivain) ainsi que Julie Manou-Mani ou Mamouz (journaliste et productrice).

Victor Jestin, écrivain et lauréat du Prix Maison rouge 2022 pour L'homme qui danse (Flammarion), a été invité par le jury afin de participer à l’élection de son successeur.

La Maison Rouge récompensera le lauréat ou la lauréate le 12 août prochain à Biarritz.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : wildcatwill9/unsplash.