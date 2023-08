Alors qu'il arrive au seuil de la trentaine, un ex-adolescent des années 2000 est insatisfait de sa vie terne : il s'ennuie dans son travail de téléconseiller, fréquente une femme qu'il a connue lors d'un Erasmus en Angleterre avant de s'en désintéresser et vit dans un sentiment croissant de flottement et d'irréalité. Son seul exutoire : la fascination qu'exerce sur lui Anna, sa demi-soeur d'une famille recomposée. Il sent partout sa présence et éprouve le besoin toujours plus vif de renouer avec elle. Un jour, il trouve un moyen de la surveiller en permanence ; son obsession prend alors le pas sur tous les aspects de son quotidien - au risque de mettre au jour ses zones d'ombre. Ecrit dans une langue étonnante de maîtrise et de maturité, récit d'une obsession trouble, Anna partout dépeint l'état de nos vies quand la frontière entre réel et virtuel s'effrite et que les violences se révèlent. C'est aussi un formidable roman-puzzle où la pièce manquante réside peut-être dans l'esprit d'un narrateur plus qu'incertain...